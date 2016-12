Gérard Berry rejoue sa leçon inaugurale "L'informatique du temps et des événements" du Collège de France

Le temps et les événements en informatique

Cet exposé sera une réédition augmentée de ma leçon inaugurale au Collège de France sur la chaire Algorithmes, machines et langages, donnée le 28 mars 2013. L’exposé sera suivi d’une séance de questions et discussion sur le sujet du temps et des événements en informatique, qui occupera les premières années de la chaire. Les vidéos et supports des cours 2012-2013 sont disponibles sur le site du Collège de France. Pour le cycle de cours 2013 / 2014, les trois premiers cours et séminaires auront lieu au centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée en janvier 2014 et concerneront la relation science-industrie dans l’évolution du langage Esterel, de ses implémentations logicielles et matérielles et de ses applications. Ils seront accompagnés de deux séminaires sur le temps en automatique et en traitement du signal et d’un séminaire sur la simulation à haut niveau des systèmes sur puce.

Le traitement du temps et des événements en informatique joue un rôle central dans une grande variété de domaines : les programmes embarqués dans les objets et en particulier ceux assurant une conduite temps-réel de processus divers (avionique, automobile, etc.) ; les circuits électroniques modernes, qui comportent des composants et horloges multiples ; la simulation de systèmes physiques multi-composants ; la construction d’applications Web sophistiquées fondées sur l’orchestration des nombreuses applications déjà existantes ; enfin, la création musicale contemporaine qui associe harmonieusement interprètes humains et sons numériques au moyen de partitions devenues algorithmiques. Or, le temps et les événements restent les parents pauvres de la programmation classique, qui n’en parle que de façon latérale. Nous montrerons qu’il faut considérablement élargir les discours et formalisations habituels pour maîtriser les phénomènes temporels et événementiels. Nous discuterons des formalismes, des styles et langages de programmation, et des logiques de raisonnement et de vérification formelle adaptés à l’ensemble des applications temporelles précitées. De beaux succès ont déjà été obtenus, mais il reste un travail considérable à effectuer en relation avec d’autres domaines comme l’automatique, la physique et la création artistique.