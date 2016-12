Exposition

15e Journées de la Science pour les Enfants

Dans le cadre des 15e Journées de la Science pour les Enfants, l'Association Gulliver, en partenariat avec le centre Inria de Sophia Antipolis, le Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon et le Laboratoire Départemental de Préhistoire du Lazaret, et avec le soutien du Conseil Régional PACA, de la DRRT PACA et du Conseil Général du Var, organise une exposition : " L’outil, de la préhistoire au numérique" Date : 4/04/2015 au 14/04/2015

Lieu : Maison des Associations de Villecroze ( Var )

Richement illustré, ponctué de nombreuses projections ludiques et pédagogiques, c’est un voyage scientifique et culturel de près de 3 millions d’années qui est proposé. Il débute avec l’évolution des outils et des espèces humaines et une série de crânes et les pierres taillées associées. La visite se prolonge avec le néolithique et l’industrialisation des sociétés pour finir avec l’histoire de l’informatique et notre monde désormais numérique. Les nostalgiques des premiers PC retrouveront avec émotion l’un des tous premiers Macintosh, aux côtés des fameux TO7 70 et MO5.

Et l’exposition se fait elle-même outil au service du public, notamment le plus jeune : des manipulations et ateliers, en accès libre, permettent de comprendre le fonctionnement de machines simples et aussi de robots. Pour s’initier aux bases des sciences informatiques, les visiteurs sont par exemple invités à programmer de sympathiques petits robots numériques. Vous pourrez peut-être emporter le dessin réalisé sous vos ordres par votre robot, mais gare au bug !

Sur réservation, des médiateurs scientifiques accompagnent les groupes pour des visites interactives et conviviales.

Informations pratiques :

Entrée libre et gratuite.

De 9h à 17h30 du lundi au vendredi. De 10h à 18h le samedi et le dimanche

Renseignements et Réservations : 04 94 67 51 97

