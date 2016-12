Formation ISN

Congrès 2013 de la SIF

Formation à l'informatique « tout au long de la vie », de notre vie d'écolier à notre vie professionnelle, le thème du congrès annuel de la SIF (Société Informatique de France) est au cœur de l'actualité qui a vu la mise en place de la spécialité ISN en classe de terminale, voit se dessiner son extension possible aux autres spécialités. Date : 6/02/2013 au 8/02/2013

6/02/2013 au 8/02/2013 Lieu : Campus SophiaTech, bâtiment Forum, Sophia Antipolis

Organisateur(s) : SIF

De multiples tribunes et interventions annoncent également les prémices de la définition de cursus informatique tout au long de la scolarité. Ces questions sont d'actualité chez nos voisins, ne citons que l'exemple du rapport de la Royal Society, « Shut down or restart?: The way forward for computing in UK schools », résultat d'une enquête de dix-huit mois prônant moult recommandations en la matière.

Si l'informatique reste un secteur actif en terme d'emploi, on ne peut nier l'évolution de la discipline et des besoins. Dans ce contexte, la qualification des informaticiens ne peut être décorrélée de la formation, et plus particulièrement de la formation continue et de la formation professionnelle.

Au programme :

Mercredi 6 février

Conférence d'ouverture : Gilles Dowek, Inria, membre du conseil scientifique de la SIF : Pourquoi doit-on enseigner un peu d'informatique à tout le monde ?

Sessions "école/collège", "formation continue et professionnelle"

Assemblée générale de la SIF

Jeudi 7 février

Sessions "lycée/ISN" : Participerons à cette session : Laurent Chéno, IGEN chargé de l’informatique et des sciences du numérique ; Thierry Vieville, directeur de recherche Inria, en charge de la médiation scientifique ; Luc Albert, enseignant d’informatique au Lycée international de Valbonne ; David Cachera et Yann Busnel, enseignants/chercheurs acteurs de la formation ISN. La session sera animée par Philipe Marquet.

14 h : Colloquium Morgenstern avec une conférence de Joëlle Coutaz (Professeur émérite à l'Université de Grenoble) : L'interaction homme-machine, c'est plus qu'une affaire de peinture

Prix de thèse Gilles Kahn de l'Académie des Sciences

Vendredi 8 février

Journée doctorants

