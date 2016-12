Les mathématiques sont-elles utiles pour explorer le cerveau humain et mieux comprendre son fonctionnement ?

Mathématiques et neurosciences

Presque chaque mois de nouvelles techniques voient le jour qui utilisent des résultats les plus récents de la physique et de la biologie et nous permettent de mieux appréhender l'anatomie et le fonctionnement de parties de plus en plus vastes de notre cerveau, d'en construire des modèles et de les simuler sur des systèmes informatiques de plus en plus performants. Ces avancées considérables sont porteuses de progrès immenses pour la compréhension des mécanismes qui fondent notre connaissance du monde ainsi que de leurs dysfonctionnements.