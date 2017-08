Conférence en neuro-imagerie

Conférence Computational Brain Connectivity Mapping

La conférence "CoBCom: Computational Brain Connectivity Mapping" s'adresse aux scientifiques intéressés par la neuro-imagerie, un domaine de recherche en plein essor appelé à révolutionner notre compréhension de l'organisation et du fonctionnement cérébral et améliorer notre compréhension des pathologies cérébrales et du système nerveux. Date : 20/11/2017 au 24/11/2017

20/11/2017 au 24/11/2017 Lieu : Palais des congrès d'Antibes-Juan les Pins

Palais des congrès d'Antibes-Juan les Pins Organisateur(s) : Equipe Athena, dans le cadre de l'ERC AdG "CoBCoM

Un accent particulier sera mis sur l'exploration in-vivo de la structure et du fonctionnement cérébral, et ce de manière non-invasive via des modalités d'imagerie différentes mais complémentaires comme l'IRM de Diffusion, la Magnéto-Encéphalographie, l'Electro-Encéphalographie et l'IRM fonctionnelle qui permettent d'observer le fonctionnement du cerveau et remonter à sa connectivité fonctionnelle.

CoBCoM offrira aux participants, et en priorité aux jeunes scientifiques, un panel de tutoriaux et de présentations, tous donnés par d'éminents chercheurs et experts du domaine venant de plus de 10 pays, en majorité d'Europe et d'Amérique du nord, et illustrant au mieux l'état de l'art et les récents progrès en neuro-imagerie.

Mots-clés : Neuro-imagerie Athena Inria - Sophia Antipolis - Méditerranée ERC AdG "CoBCoM