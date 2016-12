Événement

3/10/2014

Renouvellement de Gérard Giraudon à la direction du centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée

Gérard Giraudon (60 ans), directeur du centre de recherche Inria Sophia Antipolis – Méditerranée, depuis 2006 vient d’être renouvelé dans ses fonctions pour un dernier mandat d’une durée de 4 ans.

Pour son dernier mandat, Gérard Giraudon veut poursuivre les efforts engagés aux côtés des acteurs locaux pour faire face aux nouveaux défis de l’informatique et des sciences du numérique.« Le centre Inria en tant qu’acteur majeur du numérique, se doit de persévérer dans sa recherche d’excellence etdans le développement de partenariats académiques et industriels tournés vers les enjeux sociétaux.»

Titulaire d’une thèse en Mathématiques Appliquées de l’Université de Nice (1979), d’une habilitation à diriger les recherches (1991), directeur de recherche classe exceptionnelle, son parcours est une illustration de la devise de l’institut « Excellence scientifique et transfert technologique » ; chercheur et spécialiste de la Vision par Ordinateur depuis 1980, il a écrit une centaine d’articles scientifiques et a encadré une douzaine de thèses. En 1988, il a co-fondé ISTAR (devenue une branche d’Airbus group), start-up issue du centre Inria Sophia Antipolis – Méditerranée

Il a exercé à partir 1994 des fonctions nationales et a plus particulièrement consacré son énergie aux activités liées à l’innovation et au transfert de technologie. Acteur majeur de la politique de transfert de l’institut jusqu’en 2006, il a mis en place les grands partenariats industriels actuels de l’institut (Alcatel-Lucent, Microsoft Research, …), il a dynamisé l’organisation du développement logiciel chez Inria en soutenant notamment le logiciel libre et a œuvré pour la création d’entreprises innovantes.

Gérard Giraudon est Chevalier dans l’Ordre national du Mérite

Mots-clés : Mandat Gérard Giraudon