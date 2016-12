Distinction

27/08/2014

Rachid Deriche reçoit le titre de docteur d'honneur (honoris causa) de l'Université de Sherbrooke

Rachid Deriche, directeur de recherche et responsable de l'équipe-projet Athena au centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée vient de recevoir le titre de docteur d'honneur (honoris causa) de l'université de Sherbrooke. Ce titre lui a été attribué lors de la collation des grades qui a eu lieu le 20 Septembre à l'université de Sherbrooke.

Rachid Deriche, d’origine algérienne, obtient son diplôme d’ingénieur de la grande École nationale supérieure des télécommunications ENST de Paris en 1979 et son doctorat en mathématiques de l’Université Paris-IX-Dauphine en 1982. Il se consacre ensuite à l’étude de la vision par ordinateur, et plus spécifiquement au traitement numérique et à l’analyse mathématique des images, ainsi qu’à la perception 3D. Au fil des ans, ce scientifique joue un rôle majeur dans l’élaboration des fondements théoriques de la vision par ordinateur, le propulsant au rang de sommité internationale.

Pendant quelques années, il œuvre comme chercheur de seconde, puis de première classe au sein de l'institut Inria, avant d’être promu au titre de directeur de recherche de première classe et plus récemment au plus haut rang des Directeurs, celui de Classe exceptionnelle.

Parmi ses plus notables réalisations, mentionnons la publication de près de 300 articles scientifiques, l’aide à la création d’une entreprise d’effets spéciaux pour le cinéma, Realviz, et le développement d’un filtre utilisé dans la plupart des logiciels de traitement d’images tel que Photoshop.

En 2003, Rachid Deriche réoriente ses recherches vers la neuro-imagerie. Là encore, les travaux de ce visionnaire deviennent une référence pour les chercheurs de ce nouveau domaine, qui s’en servent pour alimenter leurs recherches. Afin de souligner l’excellence de ses contributions scientifiques, l’Académie des Sciences lui a décerné en 2013 le Grand Prix EADS Informatique.

Le Pr Deriche, en plus d’avoir encadré toute une génération d’étudiants, exerce une activité importante de consultant et siège à plusieurs conseils scientifiques et d’administration d’institutions de recherche, ainsi qu’aux comités éditoriaux de plusieurs revues spécialisées. Au-delà de sa remarquable notoriété scientifique, il est aussi reconnu pour ses qualités humaines indéniables : son approche aisée et chaleureuse, ainsi que sa capacité d’écoute et de dialogue, en font un collègue des plus agréables à côtoyer.

Mots-clés : Rachid Deriche Docteur d'honneur Neuro-imagerie Athena