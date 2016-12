Partenariat

17/12/2014

Une plateforme technologique de réalité virtuelle au service du développement des activités d'une entreprise

OPTIS, leader mondial de solutions logicielles de simulation optique, de la lumière et de la vision humaine basées sur la physique, vient de signer un partenariat stratégique avec Inria pour expérimenter ses activités de réalité virtuelle grâce aux plateformes technologiques de l’institut.

Ce partenariat permet à OPTIS de bénéficier des infrastructures de réalité virtuelle récemment installées par le centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée.

L’entité de recherche en réalité virtuelle et simulation d’OPTIS, OPTIS Imagine, également située à Sophia Antipolis, aura ainsi l’opportunité de déployer directement et facilement ses solutions à des fins de démonstration, expérimentation et développement, la proximité entre les deux équipes accélérant le partenariat. Jacques Delacour, PDG d’OPTIS, indique : « Inria est leader dans son domaine et pourra nous apporter toute son expertise logicielle et matérielle afin que nous puissions tirer le meilleur parti de son infrastructure. OPTIS pourra ainsi déployer de nouveaux équipements compatibles VR, solutions logicielles et fonctionnalités industrielles et les tester grandeur nature dans ce centre immersif de nouvelle génération ».

OPTIS peut désormais accueillir ses clients et partenaires pour l’évaluation de ses solutions de nouvelle génération. Jacques Delacour indique : « Nous sommes très satisfaits de pouvoir bénéficier d’une telle installation, qui permet un usage simultané de deux des principaux équipements déployés chez les industriels, un cube immersif et un mur d’image offrant un rendu en relief de très haute qualité. Les tests que nous y effectuerons sont indispensables et participent à l’élaboration et à l’industrialisation des futurs produits de nos clients ».

La technologie logicielle développée par OPTIS est résolument dédiée à la réalité virtuelle et permet aux décideurs, aux ingénieurs, ou aux designers de s’immerger dans un environnement 3D aussi vrai que nature pour explorer la maquette d’un produit et évaluer ce produit virtuellement, afin de parvenir au produit final sans passer par un prototype réel. Grâce au réalisme saisissant de cette visualisation de haute qualité, il est ainsi possible d’accélérer la prise de décision concernant les produits et de faire évoluer les processus actuels en mesurant les réductions possibles des temps et des coûts de production sur des projets réels.

Gérard Giraudon, directeur du centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée conclut : « Cette infrastructure de réalité virtuelle, baptisée Gouraud-Phong en l’honneur de ces 2 pionniers français du domaine, a été financée lors du dernier CPER notamment par des fonds européens. En échange de quoi, nous nous étions engagés à la mettre à la disposition de PME innovantes du monde du numérique pour des expérimentations et des tests. Nous sommes donc très heureux de pouvoir soutenir OPTIS, une PME française leader mondial dans son domaine, avec qui nous avons des contacts depuis plus d’une décennie. Par la suite, nous espérons que ce partenariat permette d’augmenter le dialogue et puisse faire émerger de nombreux projets, notamment de recherche, qui feront évoluer l’usage de la réalité virtuelle. Enfin, c’est également une action conjointe qui renforce l’attractivité du territoire ».

Des premiers clients étrangers d’OPTIS, du Japon et de Corée, sont déjà venus au centre de recherche Inria Sophia Antipolis- Méditerranée pour visiter et tester cet environnement unique. OPTIS annonce un évènement courant 2015 dans le cadre d’une conférence internationale afin de faire découvrir plus largement ces installations.

Mots-clés : Environnement 3D Optis Salle immersive Realité virtuelle Partenariat Salle Gouraud-Phong