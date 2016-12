Prix Académiques

12/06/2013

Olympiades de mathématiques et géosciences : retour sur un succès

L'université Nice Sophia Antipolis accueillait pour la première fois cette année la remise des prix des Olympiades Académiques de Mathématiques et Géosciences ce mercredi 12 juin 2013, un moyen de rapprochement entre l'enseignement secondaire et universitaire.

Les prix ont été remis aux candidats par les inspecteurs d'Académie régionaux, Pierre Mari (IPR Math) et Loïc Mathon (IPR SVT), Yannick Baraud, directeur du Laboratoire J.A. Dieudonné de l'UNS, Farrokh Vakili (Directeur de l'Observatoire de la Côte d'Azur), Emmanuel Tric (Directeur de l'UMR Géoazur). Les premiers prix en math et géosciences ont été remis respectivement par Gérard Giraudon (notre photo), directeur du centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée, et Frédérique Vidal, Présidente de l'Université Nice Sophia Antipolis.

Pour les Olympiades de Mathématiques

15 candidats ont été récompensés. C’est Sébastien Boire du lycée Saint Exupéry de Saint Raphaël qui a eu le 1er prix académique. Sébastien a trouvé la partie informatique difficile mais a obtenu d’excellents résultats dans les épreuves de géométrie et d’arithmétique. Les mathématiques sont sa matière préférée et ses bulletins sont « remarquables ». Ses professeurs reconnaissent son travail exemplaire et un potentiel immense dans toutes les disciplines. A 16 ans, il espère intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) scientifique et a d’autres passions dans la vie, comme le vélo dans l’Estérel, la voile et les échecs. Son prix lui a été remis par Gérard Giraudon, directeur du centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée.

Sébastien a aussi été récompensé par un 1er accessit lors de la cérémonie de remise des prix nationaux des Olympiades de mathématiques s’est déroulée le mercredi 5 juin 2013 au ministère de l’éducation nationale.

Pour les Olympiades de Géosciences

10 candidats de l’Académie ont été récompensés et parmi eux, Ariane Delrocq , également 3ème prix académique pour les Olympiades de Mathématiques. Ariane sera également parmi les finalistes des Olympiades internationales et c'est en Inde qu'elle ira défendre l'Académie de Nice.

----

Inria, partenaire des Olympiades de mathématiques

En s'associant aux Olympiades de mathématiques et géosciences, Inria entend ainsi rapprocher l'univers de la recherche en sciences du numérique (en particulier les mathématiques) de celui des lycées. C'est une des actions de communication que l'Institut engage vers les jeunes pour promouvoir les disciplines scientifiques, leur donner le goût des sciences et les sensibiliser aux questions scientifiques soulevées par le monde numérique qui les entoure.