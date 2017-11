Best paper

Michel Buffa honoré à la WebAudio Conference 2017

Lors de la WebAudio Conference 2017 fin août, Michel Buffa a reçu le Best paper presentation award pour sa démo de l'amplificateur guitare dans le cadre du projet Wasabi. Michel Buffa est maître de conférences à l'université de Nice Sophia Antipolis et membre de l'équipe-projet commune I3S/Inria Wimmics. Son coauteur est Jerôme Lebrun chercheur en poste au laboratoire I3S de l'université de Nice Sophia Antipolis L’équipe de recherche Wimmics a mis au point des applications utilisant la technologie émergente WebAudio, un nouveau standard du W3C présent dans les navigateurs web récents.

L’équipe-projet Wimmics (Inria/I3S) travaille à l’intersection du Web et de l’intelligence artificielle, entre Web social et Web sémantique.

Le projet Wasabi (Web Audio Semantic Aggregated in the Browser for Indexation) est financé par l’ANR (Agence nationale de la recherche), en partenariat avec Radio France et Deezer qui a fourni plus de deux millions de morceaux de musique pour l’analyse audio, réalisée par l’Ircam et Parisson , une PME parisienne.

La base de données du projet Wasabi référence actuellement plus de deux millions de chansons. Pour l’alimenter, Wimmics a cherché comment récupérer sur le Web tout ce qui existe en lien avec ces musiques, via différentes bases de données en ligne.

L’équipe a aussi entrepris d'analyser les paroles des chansons :

de qui il est question ;

de quoi ça parle ;

des lieux ou des personnes mentionnés ;

la richesse du vocabulaire ;

et à détecter les émotions en croisant les données texte et voix pour limiter les erreurs. Il est possible de détecter la structure d’une chanson pour comprendre où est le refrain par exemple, ou voir s'il s'agit d'un plagiat. Enfin, l’application permet de séparer les pistes musicales dans un morceau par extraction audio ; ainsi, par exemple, le musicien peut enlever la guitare et jouer lui-même de cet instrument.

À l’écran, on voit aussi une autre application: un lecteur audio multipiste exploitant les résultats du projet WASABI: les pistes sont en vert, il y en a une par instrument et on peut choisir d’en enlever, tout en jouant sur l'amplificateur guitare. Le tout dans une page de navigateur.

