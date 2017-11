PhD Seminars Anniversary

Pôle communication - 1/09/2017

Les doctorants de Sophia Antipolis s'organisent, échangent, communiquent

« Le séminaire des doctorants (PhD Seminars) est désormais un grand succès qui permet aux étudiants de se rencontrer, de présenter leurs travaux et leurs résultats courants, de mieux se connaître et d'obtenir une vaste culture scientifique, des mathématiques appliquées à l'informatique, des problèmes de modélisation aux techniques de simulation, aux environnements logiciels à la biologie et à la physique, etc. Parmi la longue liste de leurs succès, on peut souligner l'atelier 2017 MOMI. L'équipe en place, complétée par Dora Karvouniari, Dimitra Politaki, Milica Tomasevic et Eleni Vatamidou, a organisé cette réunion afin d'aider les étudiants à améliorer leurs connaissances en recherche industrielle. » Denis Talay

Témoignages de l'équipe organisatrice des PhD Seminars et de l'atelier MOMI pour cette année 2017.

Nathalie Gayraud

Je considère le séminaire des doctorants comme une expérience enrichissante et j'espère sincèrement qu'il persistera et continuera en s'améliorant. En tant que participante, je dois admettre que tous les séminaires ne sont pas liés à mon domaine de recherche, et également je ne m'attendais pas à ce qu'ils le soient. Même ainsi, j'ai fini par apprendre beaucoup, et surtout, j'ai élargi mon réseau de contacts, ce qui a conduit à de nouvelles collaborations et des amitiés.

Outre les connaissances acquises à partir des exposés donnés lors des séminaires des doctorants, j'ai amélioré mes compétences de communication et de promotion grâce aux expertises d'Agnès Bessière (assistante de communication au service communication et médiation du centre Inria Sophia Antipolis - Méditerannée).

Dimitra Politaki

J'aime que les séminaires se déroulent dans un environnement amical où les étudiants se sentent libres d'interagir les uns avec les autres, d'obtenir des commentaires de personnes provenant de différents domaines scientifiques, de partager leurs problèmes et leurs besoins et de faire de nouvelles collaborations et des amis.

Konstantinos Mavréas

L'échange de connaissances et la communication entre les jeunes scientifiques sont deux choses que j'aime vraiment dans les séminaires des doctorants. Je développe des perspectives sur d'autres sujets scientifiques. Cela n'aurait pas été possible sans cet environnement.

Dora Karvouniari

Les séminaires de doctorants ont été organisés par des étudiants pour les étudiants. C'était génial de découvrir la diversité des sujets de recherche dans notre centre. Cela a vraiment contribué à élargir notre champ d'application en plus de notre principal thème de recherche. Nous avons réalisé que bien que nous travaillions sur différents domaines, tous les étudiants en doctorat éprouvent les mêmes problèmes et ont des besoins communs. Ces séminaires ont été l'occasion pour notre communauté d'échanger, de discuter et de pratiquer nos compétences dans un environnement sûr et convivial.

Milica Tomasevic

Organiser les séminaires des doctorants est parfois stressant et prend beaucoup de temps, mais après un séminaire intéressant, on se dit que cela en vaut la peine. Nous avons l'opportunité de nous rencontrer dans un environnement convivial, de discuter de nos recherches, de découvrir de nouveaux sujets, d'échanger des idées et de partager nos problèmes. En tant que participante active de son organisation, j'ai appris à mieux m'organiser et je me suis rendu compte de l'importance du travail d'équipe.

Christos Papageorgakis

Les séminaires de doctorants pour moi sont un excellent événement pour les étudiants en thèse. Il est organisé par des étudiants en thèse pour des étudiants en thèse et conçu selon leurs besoins.

Outre les connaissances et les avantages que l'on peut obtenir en assistant aux présentations, il y a beaucoup d'autres avantages secondaires qui pourraient être cachés. Pour moi, rencontrer d'autres étudiants, partager des problèmes communs, contribuer à des solutions, interagir les uns avec les autres, nous aider mutuellement dans notre vie scientifique ou quotidienne en font un événement exceptionnel. Une excellente occasion de partager la pensée, les idées et les problèmes. Un "outil" supplémentaire et disponible pour tous.