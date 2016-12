Antenne Inria Montpellier

19/12/2014

Inauguration du bâtiment 5 du campus Saint Priest, antenne du centre à Montpellier

Le 16 décembre a eu lieu l'inauguration officielle du Centre de recherche en Sciences et Technologie de l’Information (Bâtiment 5) situé sur le campus St Priest de l'Université de Montpellier. Ce bâtiment de 13 000 m2 abrite l'antenne du centre Inria de Sophia Antipolis - Méditerranée regroupant 5 équipes.

Le Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l’Information est un pôle de haute technologie conçu pour développer des interactions scientifiques autour de travaux de recherche novateurs et porteurs, il s’inscrit dans une politique de site développant des recherches structurées et pluridisciplinaires, tournées vers l’innovation et la valorisation. Il abrite l’Institut Electronique et des Systèmes (IES), une partie du Laboratoire d’Informatique, Robotique et Microélectronique de Montpellier (LIRMM) ainsi que l'antenne du centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée regroupant 5 équipes de recherche : LEMON, ZENITH, GRAPHIK, DEMAR et VIRTUAL PLANTS

Ce bâtiment affiche une symbolique forte : la création d’un pôle de haute technologie regroupant différents champs pluridisciplinaires qui, mis en synergie autour de projets ambitieux, constitue un ensemble unique en France.

L'inauguration a eu lieu le 16 décembre en présence de Pierre de Bousquet, Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, Damien Alary, Président de Région, Armande le Pellec Muller, Rectrice de l’Académie de Montpellier, Anne-Yvonne Le Dain, vice-présidente de la Région, déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche, Nelly Frontanau, conseillère régionale, et de l’ensemble des acteurs et partenaires de ce projet :Michel Robert, Président de l’Université Montpellier 2, Michel Courtois, Président de la Fondation Van Allen, Gérard Giraudon, Directeur d’Inria Sophia Antipolis-Méditerranée, Alain Foucaran, Directeur de l’Institut Electronique et des Systèmes et Jean-Claude Konig, Directeur du Laboratoire d’Informatique, Robotique et Microélectronique de Montpellier

Le bâtiment a bénéficié du concours financier des instances régionales et nationales :

- la Région Languedoc-Roussillon, avec une contribution essentielle au financement de la construction du bâtiment

- le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec une participation au financement d’une partie de la construction du bâtiment et de ses équipements

- l’Europe, via le fonds FEDER, qui a contribué à l’acquisition d’équipements

- le CNRS qui a contribué à l’acquisition d’équipements

- lnria, qui a participé à l’opération en vue de l’installation d’une antenne de son centre de Sophia Antipolis.

Le coût de cette opération : 34 millions d'euros

Région : 25 686 000 €

Etat : 7 314 000 €

Inria : 1 000 000 €

Mots-clés : Saint priest Antenne Inria Montpellier Inauguration