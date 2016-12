Nomination

3/07/2012

Un nouveau Président à la tête du Club des Dirigeants de Sophia Antipolis

Gérard Giraudon (58 ans) vient d’être élu Président du Club des Dirigeants de la technopole de Sophia Antipolis, en remplacement de Frédéric Fourquin (Galderma). Arrivé au Club des Dirigeants en 2006, Gérard Giraudon a été très vite un acteur très engagé dans le développement de la technopole. Désormais Président, il affirme sa volonté de pérenniser les projets en cours et de continuer à soutenir durablement le développement du Club, avec l’appui de ses membres.

Gérard Giraudon est depuis juin 2006 directeur du centre de recherche Inria Sophia Antipolis – Méditerranée.

A ce titre, il est un des acteurs majeurs du tissu socio-économique de notre région. Comme il aime à le dire : « si nous sommes présents sur un territoire c’est pour l’enrichir, fertiliser le biotope. Notre politique est d’être un partenaire moteur avec les acteurs locaux de l’enseignement et de la recherche pour faire face ensemble aux nouveaux défis du monde numérique. »

Très actif dans de nombreux clubs et associations régionales, il est également Président de l’incubateur Paca-Est depuis 2007, membre du bureau du pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées depuis 2009, membre du bureau de l’Association Plate-Forme Telecom (2011), membre de conseil d’administration de l’UNS (2012), de l’association PERSAN, de Polytech’Nice Sophia et de Méditerranée Technologie (2012), membre du conseil scientifique d’USTV (2011), animateur de la Corpaca pendant 3 ans, membre du comité d’Orientation de la Stratégie Régionale de l’Innovation et du Collectif Archimède de la Région Paca sur la Culture Scientifique et Président de l’Amisa.

Son parcours

Titulaire d’une thèse en Mathématiques Appliquées de l’Université de Nice (1979) et d’une Habilitation à Diriger les Recherches (1991), son parcours est une illustration de la devise de l’institut « Excellence scientifique et transfert technologique ». Avant de rejoindre Inria en 1984, il a travaillé dans les centres de recherche d’IBM (La Gaude) et d’Alcatel-Sintra (Paris). Son domaine d’expertise scientifique concerne la Vision par Ordinateur (segmentation, modélisation, système à base de connaissance) qu’il a appliqué à la Cartographie et à la Robotique. Il a publié une centaine d’articles, encadré une douzaine de doctorant. Il a co-fondé en 1988 la start-up Istar à Sophia Antipolis.

Il a exercé à partir des années 94 des fonctions nationales et a plus particulièrement consacré son énergie aux activités liées à l’innovation et au transfert de technologie. Acteur majeur de la politique de transfert de l’institut, il a mis en place les grands partenariats industriels actuels de l’institut, il a dynamisé l’organisation du développement logiciel d’Inria, a œuvré pour la création d’entreprise innovante et a inscrit l’institut dans la dynamique du logiciel libre.

Gérard Giraudon a le grade de Directeur de Recherche Inria de Classe Exceptionnelle.

Il porte les insignes de Chevalier dans l’ordre national du Mérite depuis 2009.

Le Club des Dirigeants Créé en 1989, le Club des Dirigeants de Sophia Antipolis est une Association dont les Membres adhérents sont nécessairement des Dirigeants des Etablissements situés sur le Parc de Sophia Antipolis et des Pôles qui peuvent lui être associés. Ce Club est un espace de rencontre et partage des dirigeants, permettant de croiser leurs expériences, d'évoquer les problèmes communs qu’ils peuvent rencontrer, de réfléchir au devenir de Sophia Antipolis.

Mots-clés : Club des dirigeants Sophia Antipolis Inria research centre - Sophia Antipolis - Méditerranée