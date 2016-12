Art et informatique

Françoise Breton, Technoscope - 24/06/2013

Des outils informatiques pour les artistes et les créateurs

Depuis les années 1990, le domaine de la synthèse d’images ne s’intéresse plus uniquement aux images réalistes. Dessins au trait ou à l’aquarelle sont de nouveaux champs de recherche dont les artistes et créateurs sont les premiers bénéficiaires.

Adrien Bousseau , de l’équipe-projet Reves, présente ici son travail sur des outils d’aide au design dont certains résultats seront présentés à SIGGRAPH cet été.

Pouvez-vous nous parler de votre travail sur les dessins au trait ?

Son objectif est d’aider les designers professionnels à réaliser les dessins qu’ils utilisent pour communiquer avec leurs clients. Ces dessins, dits de présentation, sont des croquis au trait colorisés. L’étape de colorisation, qui se faisait à l’aérographe dans les années 1980, est réalisée aujourd’hui par informatique mais reste longue, fastidieuse et le rendu du volume demande une grande expertise. L’outil que nous avons présenté l’année dernière à SIGGRAPH en collaboration avec Alla Sheffer (University of British Columbia) et Karan Singh (University of Toronto) permet d’automatiser cette étape sans que le designer ait besoin pour autant de changer sa manière de travailler.

Nous extrayons du croquis — par exemple de la manière dont certaines lignes se croisent — des informations sur les volumes et les formes. A partir de cette analyse nous pouvons reconstituer la partie visible de l’objet en 3D et en déduire les ombrages et dégradés associés aux volumes. Un autre avantage de cette démarche est qu’elle tolère les imprécisions et les incohérences inhérentes au croquis. Enfin, elle conserve l’aspect non finalisé du dessin qui est important pour la création et les échanges avec le client.

Différentes étapes de croquis d'un sac: le dessin ombré (droite) est obtenu automatiquement à partir des courbes tracées par l'utilisateur (gauche).

Un résultat plus récent que nous présenterons à la conférence SIGGRAPH en juillet concerne un outil pour le logiciel Illustrator qui permet d’automatiser le rendu des matériaux à partir de l’analyse de techniques de dessin traditionnelles, par exemple l’utilisation d’un dégradé avec de forts contrastes pour illustrer le métal, des tâches blanches pour suggérer le reflet du plastique, etc. La démarche est la même.

Ces outils intéressent-ils d’autres corps de métiers ?

Ils intéressent tous les métiers de création (architecte, mode,…) mais aussi des domaines comme l’archéologie. En effet, les chercheurs de ce domaine privilégient le croquis afin de souligner le fait que l’image illustre une interprétation possible des résultats et non une vérité établie.

Je développe également des outils destinés à des personnes qui ne savent pas dessiner en leur proposant une plus large gamme d’opérations automatisées ou un guide pour l’apprentissage du dessin avec des instructions à suivre ou des retours sur ce qu’ils ont dessiné. Je pense que la demande pour ces outils est amenée à s’étendre avec l’engouement pour la personnalisation, associé à l’arrivée sur le marché des imprimantes 3D permettant, par exemple, de produire la pièce manquante d’un objet qu’il faudra dessiner au préalable.

Quelle est l’originalité de votre démarche ?

Toutes ces recherches appliquent une méthodologie théorisée par Maneesh Agrawala, de l’université de Berkeley, chez qui j’ai effectué mon post-doctorat et avec qui je continue à travailler dans le cadre de l’équipe associée Crisp. Elle consiste à analyser la manière dont les professionnels dessinent pour obtenir un effet donné et à croiser ces informations avec les connaissances acquises par les psychologues de la perception sur la manière dont l’humain perçoit les formes au trait. Par exemple, le tracé des lignes de coupe suivent certaines règles, comme le fait d’être perpendiculaires les unes aux autres, qui correspondent à la manière dont le cerveau humain interprète ces lignes pour voir un volume. En s’appuyant sur ces connaissances, il est possible de créer des algorithmes automatisant certaines étapes de la réalisation de ces dessins.

Comment avez-vous commencé à travailler dans ce domaine ?

J’ai réalisé ma thèse dans l’équipe Artis du centre Inria Grenoble - Rhône-Alpes avec Joëlle Thollot qui a été l’une des premières en France à s’intéresser à la synthèse d’images non réalistes dans les années 2000. Nous avons travaillé sur le dessin animé en 3D avec un rendu stylisé à l’aquarelle. Cette expérience et mon attrait pour le dessin et les belles images m’ont lancé dans le domaine. Par la suite j’ai effectué un post-doctorat à Berkeley avec Maneesh Agrawala qui se passionne pour le design de façon très générale : les croquis mais aussi la génération automatique de tutoriaux ou d’instructions dessinées pour monter un meuble à partir d’un modèle 3D du meuble. Il m’a beaucoup influencé ; j’ai, en particulier, adopté sa démarche couplant analyse des dessins et études perceptuelles !

