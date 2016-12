Equipex FIT

Anne Schneider - 9/11/2016

Démo R2lab Inria Sophia Antipolis : un réseau 4G déployé à distance en trois minutes

R2lab la nouvelle plate-forme de l'équipex FIT a été inaugurée le 9 novembre sur le campus SophiaTech par Antoine Petit, PDG d'Inria, en présence de nombreux scientifiques. La nouvelle salle anéchoïde d'Inria Sophia Antipolis - Méditerranée permet de lancer à distance des expériences reproductibles de réseaux sans fil (5G/ radio logicielle). R2lab est porté par l’équipe-projet DIANA de Walid Dabbous et le service Développement et Expérimentation du centre. La démonstration publique présentée à cette occasion a permis de déployer en live un réseau 4G à distance en trois minutes.

La salle anéchoïde d'Inria Sophia Antipolis - Méditerranée appelée R2lab (Reproductible Research laboratory ) est une composante de l'Equipex national FIT (Future Internet of Things ). Celui-ci regroupe plusieurs types de ressources de communication, réseaux sans fil, réseaux de capteurs et de calcul (Cloud ), mis à disposition des chercheurs et des industriels pour des besoins d’expérimentation. Il fait partie du réseau européen OneLab (Open Numerical Engineering LABoratory ).

Réservable et utilisable à distance

Cette salle anéchoïde permet de lancer des expériences reproductibles de réseaux sans fil (5G/ radio logicielle). Elle a vocation à être ouverte à toutes les équipes, réservable et utilisable à distance.

Elle est déjà mutualisée auprès des partenaires de l'Université Côte d'Azur (UCA) notamment avec le Labex UCN, en complémentarité avec la chambre anéchoïde du Leat et d'Orange également installée sur le campus Sophiatech .

Au plan matériel, R2lab utilise des nœuds Wi-Fi standard et des nœuds radio logiciels peu onéreux. R2lab fournit des outils logiciels d'aide à l'expérimentation permettant de déployer des scenarios complets incluant une infrastructure réseau de bout en bout et non uniquement une liaison point à point entre deux nœuds. Avec l'outil Open Air Interface d'Eurecom, R2lab permet de déployer une infrastructure complète de réseau 5G et l'accès à distance pour effectuer des expériences réseaux de bout en bout reproductibles sans interférence avec l'environnement extérieur.

Complémentarité des structures

Lors de l'inauguration les différents intervenants ont insisté sur la complémentarité des structures: à l'international (Max OTT, Data61, Australie), en France avec le CorteXlab (Tanguy RISSET, Inria Grenoble Rhône Alpes) et au sein d'UCA (Sylvie MELLET). Puis Walid DABBOUS (Inria Sophia Antipolis -Méditerranée) a présenté R2lab et Raymond KNOPP (Eurecom) l'alliance Open Air Interface

Une démonstration publique de la capacité de R2lab de déployer un réseau 4G à distance en trois minutes a clôturé l'événement!

Mots-clés : 5G Inria - Sophia Antipolis - Méditerranée Réseaux 4G Chambre anéchoïque Wi-Fi Noeuds Open Air Interface R2Lab Cloud ANR FIT Reproductibilité