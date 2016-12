Relations Internationales

25/02/2015

3 journées de découverte pour favoriser l’attractivité du Campus SophiaTech sur l’arc méditerranéen

En France, depuis une vingtaine d’années, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile d’attirer les jeunes vers les études scientifiques fondamentales. A Sophia Antipolis, les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur se mobilisent pour donner de la visibilité à leurs activités. Soutenus par des partenariats avec des universités étrangères, ils souhaitent ainsi attirer de nouveaux profils brillants dans leur cursus et laboratoires.

Le campus SophiaTech a organisé du 18 au 20 février, la 3e édition des « Mediterranean Students Days», pour valoriser les activités de formation, de recherche et de valorisation du campus auprès de jeunes étudiants du bassin méditerranéen. Cet événement est piloté et financé par le Labex UCN@sophia, Inria, I3S (CNRS-UNS), le LEAT (CNRS-UNS), et soutenu par l’école doctorale STIC et l’Institut Français de Grèce. 35 étudiants, originaires d’Italie, de Grèce, de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, d’Égypte, du Liban, de Turquie et d’Espagne ont été sélectionnés pour leurs résultats brillants, en collaboration avec les universités et les écoles partenaires. Ils ont eu 3 jours pour découvrir les richesses de l’enseignement et de la recherche qu’offre la technopole de Sophia Antipolis. Pour la plupart, c’était la première fois qu’ils quittaient leur pays d’origine. De retour chez eux, ces étudiants deviendront des "ambassadeurs" au sein de leurs universités pour promouvoir le campus Sophiatech.

Le but de ces journées est de permettre à ces étudiants étrangers de niveau master I de s’informer sur les différentes formations et travaux de recherche proposés sur le campus. L’échange d’informations et la prise de contact directe est au cœur de cet événement : les chercheurs des différents instituts du campus viennent à la rencontre des étudiants pour leur présenter leur thématique de recherche. Des anciens étudiants étrangers sont également invités à témoigner sur leurs parcours et expériences. Toutes les formations du campus sont présentées ainsi que les aspects valorisations avec un focus sur l’incubateur Paca Est. Les acteurs du campus espèrent ainsi que comme pour les deux premières éditions, beaucoup d’étudiants rejoindront le campus SophiaTech.

Situé en plein coeur de la première technopole européenne de Sophia Antipolis, le campus SophiaTech est un pôle universitaire et de recherche dédié aux technologies de l'information et de la communication. Avec cette initiative, le campus poursuit sa volonté de développer les synergies et les échanges entre tous les acteurs du site et renforce ainsi l’attractivité et la notoriété internationale de la technopole.

