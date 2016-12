L'informatique au service de l'art

18/09/2015

Informatique pour les artistes

Le projet Hephaïstos est spécialisé dans le développement de systèmes d'assistance et de monitoring pour les personnes fragiles. Pour des raisons d'acceptation de ces systèmes et de respect de la vie privé il est amené à intégrer des systèmes robotiques communicants (capteurs, informatique, action sur l'environnement) dans des univers quotidiens en utilisant des dispositifs très discrets, à bas coût et à basse consommation d'énergie. Un volet original de l'approche du projet est d'avoir une vision très large de l'assistance qui l'a conduit à s'intéresser à l'aide à la perception culturelle.

Le projet est par exemple impliqué dans un projet financé par le Conseil Général des Alpes-Maritimes intitulé "Refuge lecture" initié avec l'association "ChemindesSens" de Grasse où des dispositifs robotiques sont utilisés pour fournir une information tactile à des malvoyants lors de la lecture d'une œuvre. Le premier Refuge lecture s'est déroulé le vendredi 11 septembre à St Auban.

L'atelier "Informatique pour les artistes" s'inscrit dans cette approche avec comme objectif de faire bénéficier des artistes des compétences du projet sur l'interactivité et éventuellement intégrer dans leur œuvre des éléments qui permettront d'élargir le public touché vers des personnes fragiles tout en permettant la dissémination des avancées du monde digital vers le monde culturel.

Le but de cet atelier est d'initier le monde artistique aux possibilités modernes d’interfaçage entre le monde digital et le monde réel. Le monde artistique qui désire introduire de l'interactivité ou du mouvement dans les œuvres fait souvent appel à des intermédiaires techniques pour cela. Nous souhaitons montrer à des artistes qu'il leur est possible de réaliser eux-mêmes cette médiation en utilisant des moyens peu coûteux et des connaissances basiques en informatique. Cet atelier, après une brève introduction sur les principes d'acquisition de données, de traitement et d'automatique, sera centré sur leur mise en œuvre pratique.

Après les trois jours d'atelier une œuvre sera mise en place collectivement avec les musiciens d'Inria et sera présentée au public le vendredi 18 septembre dans l’amphithéâtre Kahn.