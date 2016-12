Prochaine séance du séminaire du Centre d'Alembert : DES ROBOTS ET DES HOMMES

Séminaire du Centre d'Alembert

La prochaine séance du séminaire du Centre d'Alembert "Neurosciences et sciences de la cognition : avancées scientifiques et techniques, promesses et controverses" aura lieu Jeudi 24 mars 2016 De 13h45 à 15h45

Faculté des Sciences d'Orsay, Bâtiment des Colloques (bât. 338 - rue du Doyen André Guinier)

Adriana Tapus, Raja Chatila

Adriana Tapus, Raja Chatila Organisateur(s) : Centre d'Alembert

DES ROBOTS ET DES HOMMES

Adriana TAPUS, Professeur d'Université à l'ENSTA-ParisTech dans le Laboratoire de Robotique et Vision dans l’Unité d’Informatique et d’Ingénierie des Systèmes (U2IS)

Vers la personnalisation de la robotique d'assistance : Apprentissage Incrémental et Adaptation du Comportement du Robot

Les robots sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. En effet, ils sont utilisés dans des environnements où les humains sont l’élément central et doivent se déplacer et naviguer dans des environnements encombrés et dynamiques, interagir avec les humains, et obéir à certaines règles sociales pour produire un comportement social approprié conformément au profil de l'homme (c’est à-dire, sa personnalité, son état émotionnel et ses préférences) et le contexte. L’interaction homme-robot de longue durée reste encore une question ouverte en robotique, en particulier par rapport à l'apprentissage continu et incrémental et l’adaptation du comportement du robot. L'aspect de personnalisation exige au robot de comprendre le partenaire humain. En d'autres termes, le robot doit adapter et ajuster son comportement pour mieux répondre au profil de l'utilisateur (par exemple, la personnalité, les préférences, l'état émotionnel, les niveaux de déficience physique et/ou cognitive) et à la tâche à accomplir. Le but de cet ajustement est d'être en meilleur accord avec les utilisateurs et de mieux les aider à maximiser leur performance dans la tâche à effectuer. Dans mon exposé, je discuterai sur différents modèles d'interaction personnalisée appliqués aux applications liées à la santé, à la coopération, ainsi que les tâches de conduite qui ont été développées dans mon laboratoire.

Raja CHATILA, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur de l’ISIR, UPMC et Membre de la CERNA

Quelques questions éthiques en Intelligence Artificielle et Robotique

Le programme de la robotique, “encorporant" des fonctions d’IA, visant à réaliser dans une machine des fonctions de contrôle de mouvements complexes, de perception, de prise de décision, d’apprentissage ou de communication, soulève clairement de nombreuses questions scientifiques et techniques. En outre, puisqu’elle aborde des sujets similaires à ceux traités par les neurosciences et les sciences cognitives pour les êtres vivants, elle est naturellement amenée à s’en inspirer mais aussi à contribuer à la modélisation du vivant.

Les progrès de la robotique dans la réalisation de systèmes autonomes, capables d’apprentissage, de systèmes qui imitent le vivant, de machines qui peuvent interpréter et simuler les émotions humaines, posent ou renouvellent des questionnements éthiques, y compris sur la nature humaine, poussant même certains à considérer que les robots pourraient avoir des droits. Le chercheur ou l'ingénieur dans le domaine, dans une démarche responsable, doit s’emparer de ces questions, apporter un éclairage scientifique au débat qui en découle, mais aussi en tenir compte dans sa propre démarche de recherche et de conception.

Web : http://www.centre-dalembert.u-psud.fr/

Mél. : centre.dalembert@u-psud.fr

