Rencontre Inria Industrie

Modélisation, simulation et calcul intensif

Le 11 juin 2013 se déroulera une nouvelle édition des Rencontres Inria Industrie sur le thème "Modélisation, simulation et calcul intensif". Cette journée qui se déroulera à Paris est organisée en partenariat avec Genci et Oséo. Elle sera également l'occasion de découvrir l'Initative HPC-PME et de s'entretenir avec des experts du calcul intensif. Date : 11/06/2013

11/06/2013 Lieu : Centre Étoile Saint-Honoré (Paris 8e)

Centre Étoile Saint-Honoré (Paris 8e) Organisateur(s) : Inria Saclay - Île-de-France

Dans de nombreux domaines des sciences et de l’industrie la maîtrise des technologies de modélisation et de simulation numérique est devenue indispensable. Pour faire face à l'accroissement considérable de la quantité d'informations numériques disponibles et à la complexité croissante des systèmes à concevoir, le calcul haute performance (HPC pour High Performance Computing ) est une des clés du succès, permettant de calculer plus vite sur des données de tailles toujours plus importantes.

Mots-clés : Inria Saclay Ile-de-France Rencontres Inria-Industrie Initiative HPC-PME Modélisation Calcul intensif HPC