12e Salon Culture et Jeux Mathématiques

L’Inria Saclay – Île-de-France et l’Inria Paris - Rocquencourt iront à la rencontre du grand public sur le Salon Culture et Jeux Mathématiques du 26 au 29 mai 2011 à l’Université Pierre et Marie Curie. Date : 26/05/2011 au 29/05/2011

Placé cette année sous le thème « Mathématiques et Chimie » , l’Inria présente deux animations :

Construisons les ARN

Chaque cellule de notre corps comporte notre ADN, porteur de nos gènes. Pour transmettre des messages à travers le corps, l’ADN a besoin de sa copie : l’ARN. Cet ARN est écrit avec 4 lettres qui fonctionnent 2 par 2 : le A avec le U, et le C avec G. Dans cette animation, nous jouerons à plier et déplier ces ARN en utilisant le moins d’énergie possible. Vous serez confrontés à l’ordinateur… Saurez-vous faire aussi bien que la machine ?



Mémoire vive

En jouant en équipe, vous pourrez ainsi vous mesurer à vos camarades, vous apprendrez les secrets d'internet, des astuces mathématiques et ce que cache la recherche en informatique.

Horaires : Jeudi 26 mai 2011 : réservé aux scolaires

Vendredi 27 mai 2011 : réservé aux scolaires

Samedi 28 mai 2011 : 10h à 19h

Dimanche 29 mai 2011 : 10h à 18h

