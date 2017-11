Wendy Mackay récompensée pour l'ensemble de sa carrière

Prix Inria 2016

Reconnue comme l’une des grandes spécialistes mondiales de la vision par ordinateur, Cordelia Schmid dirige l’équipe-projet Thoth du centre de recherches Inria Grenoble Rhône-Alpes. Ses recherches sont consacrées à la vision artificielle et plus particulièrement à l’interprétation automatique d’images et de vidéos numériques. Ses travaux fondamentaux portent sur la représentation d’images et de vidéos ainsi que sur l'apprentissage visuel permettant de reconnaître des objets, mais aussi des actions et des lieux en se basant sur l'apprentissage à partir de grandes bases d’images et de vidéos. Le Grand Prix Inria-Académie des sciences récompense son parcours exceptionnel dans le domaine de la vision par ordinateur depuis plus de vingt ans.