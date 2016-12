Vie des équipes

3/12/2012

Soutenance de thèse de Sandie Balaguer : "La concurrence dans les systèmes distribués temps-réel"

Sandie Balaguer, de l'équipe Mexico, soutiendra sa thèse réalisée au laboratoire LSV "La concurrence dans les systèmes distribués temps-réel" le 13 décembre 2012 à 14h dans la salle de conférences du Pavillon des Jardins de l'École Normale Supérieure de Cachan.

Composition du jury

Béatrice Bérard, examinatrice

Bernard Berthomieu, examinateur

Thomas Chatain, co-encadrant

Stefan Haar, directeur de thèse

Olivier H. Roux, examinateur

Jiří Srba, rapporteur

Walter Vogler, rapporteur

Résumé

Cette thèse s'intéresse à la modélisation et à l'analyse des systèmes temps-réel distribués. Un système distribué est constitué de plusieurs composants qui évoluent de manière partiellement indépendante. Lorsque des actions exécutables par différents composants sont indépendantes, elles sont dites concurrentes. Dans ce cas, elles peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre, sans s'influencer. Dans les systèmes temps-réel distribués, les contraintes de temps créent des dépendances complexes entre les composants et les événements qui ont lieu sur ces composants. Malgré l'omniprésence et l'aspect critique de ces systèmes, beaucoup de leurs propriétés restent encore à étudier. En particulier, la nature distribuée de ces systèmes est souvent laissée de côté. Notre travail s'appuie sur deux formalismes de modélisation : les réseaux de Petri temporels et les réseaux d'automates temporisés, et est divisé en deux parties.

Dans la première partie, nous mettons en évidence les différences entre les systèmes temporisés centralisés et les systèmes temporisés distribués. Nous comparons les formalismes principaux et leurs extensions, avec une approche originale qui considère la concurrence. En particulier, nous montrons comment transformer un réseau de Petri temporel en un réseau d'automates temporisés qui a le même comportement distribué. Nous nous intéressons ensuite aux horloges partagées dans les réseaux d'automates temporisés. Les horloges partagées sont problématiques lorsque l'on envisage d'implanter ces modèles sur des architectures distribuées. Nous montrons comment se passer des horloges partagées, tout en préservant le comportement distribué, lorsque cela est possible.

Dans la seconde partie, nous nous attachons à formaliser les dépendances entre les événements dans les représentations en ordre partiel des exécutions des réseaux de Petri (temporels ou non). Les réseaux d'occurrence sont une de ces représentations, et leur structure donne directement les relations de causalité, conflit et concurrence entre les événements. Cependant, nous montrons que, même dans le cas non temporisé, certaines relations logiques entre les événements ne peuvent pas être directement décrites par ces relations structurelles. Après avoir formalisé les relations logiques en question, nous résolvons le problème de synthèse suivant : étant donnée une formule logique qui décrit un ensemble d'exécutions, construire un réseau d'occurrence associé, quand celui-ci existe. Nous étudions ensuite les relations logiques dans un cadre temporisé simplifié, et montrons que le temps crée des dépendances complexes entre les événements. Ces dépendances peuvent être utilisées pour définir des dépliages canoniques de réseaux de Petri temporels, dans ce cadre simplifié.