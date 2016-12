Équipe-projet

Rencontre avec Gamma3

L’équipe Gamma3 a rejoint le centre Inria Saclay – Île-de-France au 1er janvier 2016. Elle travaille sur la robustesse et la rapidité des algorithmes qui mettent au point des logiciels de simulation numérique. Paul-Louis George, responsable de l’équipe Gamma3, nous explique avec passion le fonctionnement de son équipe et ce qui fait qu’elle continue à valider et diffuser des logiciels à travers le monde.

Le nom Gamma est un acronyme qui veut dire Génération Automatique de Maillages et Méthodes Avancées. L'équipe-projet Gamma3 succède à l’équipe Gamma créée en 1995 lorsqu’elle devient commune avec l’Université Technologique de Troyes. De cette association est née Gamma « Troyes ».

L’équipe travaille sur le maillage, c’est-à-dire le découpage, en tétraèdres par exemple, d’objets en dimension 3. Au début du projet, dans les années 90, Paul-Louis George, Frédéric Hecht et Eric Saltel se sont positionnés sur ce sujet complexe auquel personne ne s’était attaqué jusqu’à présent et ont réussi à écrire un logiciel de maillage automatique : GHS3D.

« Trois zigotos se sont mis à résoudre de manière assez satisfaisante un vrai sujet qui n’était pas couvert auparavant », nous explique Paul-Louis George. Au fil du temps, l’équipe a développé d’autres logiciels avec le souci d’aller chaque fois plus loin dans la robustesse et la rapidité des algorithmes.

Un logiciel pérenne

GHS3D permet de représenter des objets quels qu’ils soient et est utilisé par des logiciels de simulations numériques : de la propagation de l’onde de choc d’une explosion, de l’écoulement de l’air autour d’un avion par exemple… Le logiciel a été créé dans les années 90, fonctionne toujours et continue d’être vendu.

Selon Paul-Louis George : "C’est la vraie différence entre Gamma3 et ses concurrents, qui ne sont pas nombreux sur ce domaine : avoir un logiciel pérenne qui existe depuis plus de 10 ans et qui continue et continuera à fonctionner. Notre savoir-faire n’est pas temporaire. Nous travaillons dans la durée."

Le schéma de fonctionnement de l’équipe

Gamma3 est une équipe soudée où chacun participe à l’élaboration d’un projet commun. Pour obtenir une simulation numérique et adresser des problèmes de plus en plus compliqués, le processus commence par la création géométrique de l’objet. Interviennent ensuite des mailleurs qui créent le maillage de la surface et des mailleurs qui créent le maillage du volume de l’objet. Pour aller plus loin que la création « simple » d’un maillage, l’équipe fait intervenir des solveurs qui vont calculer, résoudre et qualifier une équation posée grâce à une méthode qui estime la taille et la directionalité des éléments du maillage. Cette méthode permet de recommencer à chaque fois le processus de calcul du maillage avec de nouvelles données affinées et d’obtenir des solutions de plus en plus justes. Enfin, intervient une personne dédiée à l’écriture d’algorithmes de visualisation qui permet de voir le maillage produit à l’écran.

« Nos travaux de recherche sur le contrôle d’erreur permettent de minimiser le nombre d’éléments dans le maillage. Nous mettons les éléments là il faut, à la dimension et avec la direction qu’il faut », précise Paul-Louis George.

L’équipe Gamma3 est une équipe robuste qui continue à exceller dans son domaine et à proposer des solutions d’une rapidité et d’une accessibilité inégalée.

Grâce aux mailleurs et aux solveurs, nous avons chacun tiré l’autre vers le haut et découvert que l’on était capable de traquer de vrais problèmes que l’on n’aurait pas pu traquer si nous étions restés chacun de son côté.

