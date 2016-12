Prix

Charlotte Renauld - 8/09/2015

Prix Inria 2015 : deux lauréats au centre de Saclay- Île-de-France

Inria a annoncé les lauréats 2015 des cinq prix Inria. Parmi celles et ceux qui sont honorés cette année, Marc Lavielle reçoit le Prix de l’innovation Inria – Académie des sciences – Dassault Systèmes et Philippe Giot reçoit le Prix du service de support à la recherche en collaboration avec les 8 autres membres de l’équipe du projet Helpdesk Inria.

Directeur de recherche Inria, Marc Lavielle est un statisticien qui œuvre au développement de nouvelles méthodologies, essentiellement dans le domaine de la santé. Quels que soient les domaines d’application de ses travaux, Marc Lavielle associe justifications théoriques, collaborations avec des utilisateurs et implémentation logicielle pour créer de véritables outils. Il reçoit le Prix de l'innovation Inria – Académie des sciences - Dassault systèmes qui récompense un scientifique ayant été particulièrement actif dans le domaine du transfert et de l’innovation dans le champ des sciences informatiques et mathématiques.

Marc Lavielle est actuellement responsable de l’équipe de recherche Popix et apporte son concours scientifique à Lixoft, spin-off issu d’Inria créé en juin 2011.

Le Prix du service de support à la recherche récompense l’implication et le professionnalisme de 9 collaborateurs Inria dans la mise en œuvre d’un système unique pour traiter et assurer la traçabilité des demandes de support de l'institut. Ces collaborateurs ont mis en œuvre les changements de pratiques, d'outils et d'organisation nécessaires pour améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs du système d'information Inria et déployer un accès au support plus efficace.

Ces lauréats seront à l’honneur le 6 octobre prochain, lors de la cérémonie de remise des prix qui se déroulera au Forum des images à Paris.

Mots-clés : Prix Inria 2015 Inria Saclay Ile-de-France Innovation