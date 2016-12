Nomination

7/11/2013

Nikos Paragios, rédacteur en chef du journal CVIU

Nikos Paragios, professeur en mathématiques appliquées, directeur du Centre de Vision par Ordinateur (Center for Visual Computing) de l'École Centrale de Paris et responsable de l'équipe Galen (Inria / École Centrale de Paris) a été désigné rédacteur en chef du journal "Computer Vision and Image Understanding" (CVIU).

CVIU est publié par la maison d'édition Elsevier et un des plus anciens et importants journaux dans le domaine de la vision par ordinateur et de la compréhension de l'image. En 2009, il a été nommé parmi les 20 meilleurs journaux de science informatique par Times Higher Education. Aujourd'hui, "Computer Vision and Image Understanding" reçoit plus de 500 soumissions par an, et bénéficie d'un impressionnant facteur d'impact à 5 ans. Plus de 135K de téléchargements ont été enregistrés par le journal en 2013.

Le Professeur Paragios succède au Professeur Avi Kak de l'Université de Purdue, qui avait dirigé le journal durant les deux dernières décennies.