Des mathématiciens dévoilent par hasard l’organisation des galaxies

Témoignage de Rien van de Weygaert, de l’Université de Groningue aux Pays-Bas, qui travaille étroitement avec l’équipe Geometrica

Rien van de Weygaert a contacté Frédéric Chazal et David Cohen-Steiner en 2009 afin d'obtenir de l’aide pour le développement d'un ensemble d'outils destinés à comprendre la "toile cosmique" , ces motifs spatiaux à la structure fascinante que l'on retrouve dans l'Univers sur des distances allant de quelques millions d'années-lumières (a.l.) à plus de 100 millions d'a.l.. Depuis 2006, il travaillait déjà avec d'autres membres de l'équipe Geometrica, notamment Monique Teillaud (Inria Sophia-Antipolis), qui développait un nouveau logiciel pour le calcul de triangulations périodiques, dont lui et son collègue Gert Vegter pouvaient se servir pour leurs routines de géométrie computationnelle.

Rien van de Weygaert travaille actuellement avec la bibliothèque CGAL d'algorithmes de géométrie computationnelle et avec le code d'inférence géométrique développé par Frédéric Chazal et David Cohen-Steiner. L'une des composantes importantes de ce travail a consisté à incorporer ces algorithmes dans une série de codes développée par les chercheurs dans le but d'analyser les différents aspects de l'organisation spatiale des galaxies et de la matière sur des échelles de l'ordre du million d'années-lumières.

"Notre travail revêt une importance particulière pour l'analyse des relevés galactiques puisque ces ensembles de données contiennent de nombreux effets de sélections et autres sources d'erreur", explique M. van de Weygaert. "Les outils d'inférence géométrique que nous exploitons offrent un moyen efficace et propre de tracer la structure sous-jacente à la répartition de la masse cosmique" .

Bien que les travaux en soient encore au stade du développement, les produits issus de la technique de l'inférence géométrique (à savoir l'identification de "filaments" célestes, de nœuds de grappes ainsi que leur interconnexion) permettront aux chercheurs de tester quantitativement des théories physiques relatives à la formation de la toile cosmique.

"Grâce à cette collaboration, mon doctorant Pratyush Pranav et moi-même avons pu cartographier la structure de la toile cosmique telle que tracée par le SDSS pour le relevé galactique (une carte de l'organisation spatiale d'un million de galaxies dans l'Univers proche). La routine CGAL nous permet également de calculer efficacement la dynamique de l'évolution de la toile cosmique".