Emmanuelle Perrot - 7/05/2013

L'optimisation boîte noire en lumière

Fin 2012 : premier kick-off qui marque le lancement du projet NumBBO. Rencontre avec Anne Auger, chargée de recherche dans l'équipe Tao, qui nous présente ce projet ANR qu’elle coordonne.

Pouvez-vous nous parler du projet NumBBO et de ses objectifs ?

L'objectif de ce projet de recherche fondamentale est de développer des méthodes intelligentes pour trouver le plus rapidement possible des solutions à des problèmes d’optimisation donnés, et donc d’aider à la prise de décision. Notre but est donc de proposer de nouvelles méthodes génériques d'optimisation qui répondent aux problématiques actuelles de l'industrie.

Prenons l’exemple de la mise au point d’un lanceur, c’est à dire d’une fusée capable d’envoyer une charge utile, comme un satellite, dans l’espace. De nombreux paramètres rentrent en jeu lors de sa conception, comme par exemple le diamètre de chaque étage du lanceur, la quantité de carburant que l’on peut stocker, d’autres paramètres liés à la trajectoire du lanceur lorsqu’il met en orbite une charge utile.

Les méthodes que nous développons au sein du projet NumBBO sont capables d’optimiser au mieux les paramètres rentrant en jeu dans la conception afin de gagner en efficacité et surtout réduire le coût final du lanceur.

Qu'entendez-vous par optimisation « boîte noire »?

Cela signifie que nous devons développer des algorithmes d'optimisation qui n’utilisent que peu d’information sur la fonction à optimiser. La fonction à optimiser est vue par l’algorithme comme une boîte noire et l’algorithme d’optimisation ne sait pas ce qu’il y a dans cette boîte noire : il peut y avoir un code de calcul dont la connaissance du modèle sous-jacent pourrait être utile pour l’optimisation, mais l’algorithme n’a pas accès à cette information. C’est le contexte typique des problèmes dans l’industrie pour lesquels les industriels ne nous donnent pas accès au code source, ne nous disent pas ce qu’il y a dans le modèle associé au code source mais nous donnent simplement un exécutable du code, c’est à dire de la fonction à optimiser.

Quels sont les enjeux de ce projet ?

Ce projet s'inscrit d'abord dans une optique de recherche fondamentale. Cependant, ses résultats auront très probablement un impact sur l'industrie et son économie dans la mesure où les méthodes que nous cherchons ici à améliorer peuvent être directement appliquées à l'industrie : optimiser pour réduire les coûts, et donc gagner plus, avoir un meilleur rendement.

Concrètement, quels vont être les axes de recherche du projet ?

L'avancement du projet NumBBO passe en fait essentiellement par le développement de la plateforme COCO. C'est une plateforme de comparaison de méthodes d'optimisation boîte noire qui a été conçue pour automatiser les tâches fastidieuses d'analyse comparative de la collecte, de traitement et de visualisation de données d’algorithmes d’optimisation.

Nous avons commencé à travailler sur COCO en 2008, et dans le cadre du projet NumBBO, nous allons essentiellement travailler sur quatre nouvelles extensions de COCO. Ces extensions seront accompagnées du développement de nouvelles méthodes d’optimisation pour les quatre contextes associés aux extensions décrites ci-dessous.La première consiste à étendre COCO pour ce que l’on appelle l'optimisation chère, c’est à dire lorsque une évaluation de la fonction à optimiser peut prendre plusieurs minutes à plusieurs heures et que donc l’algorithme n’a accès qu’à un faible nombre d’évaluations.

La seconde est une extension à l'aspect multi-objectifs : optimiser deux fonctions à la fois (et pas seulement une). Par exemple, minimiser à la fois les coûts et maximiser la qualité d'un produit.

La troisième est l'optimisation sous contrainte : par exemple, si l'on considère une fusée, il s'agira de réduire son coût tout en tenant compte de contraintes telles que faire en sorte que les différents étages de la fusée retombent sur des parties inhabitées de la planète.

Enfin, la dernière extension consiste en l'optimisation en grande dimension c’est à dire lorsque les problèmes à optimiser ont un grand nombre de variables.

Mots-clés : Boîte noire Saclay - Île-de-France Optimisation Anne Auger