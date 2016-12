Prix

5/11/2015

L’équipe Aviz récompensée pour ses travaux en visualisation

Les thèses de Samuel Huron et Jeremy Boy ont reçu le « IEEE VGTC VPG Doctoral Dissertation Award 2015 », avec un Premier Prix pour Samuel pour sa thèse "Constructive Visualization: A token-based paradigm allowing to assemble dynamic visual representation for non-experts" et la Mention Honorable pour Jeremy. Samuel Huron et Jeremy Boy sont tous deux doctorants de l’équipe Aviz d’Inria Saclay – Ile-de-France, commune avec l’Université Paris Sud.

Lors de la conférence IEEE VIS 2015, forum sur les avancées en sciences de la visualisation, qui s’est déroulée à Chicago du 25 au 30 octobre 2015, le VGTC (Visualization and Graphics Technical Committee) a récompensé deux chercheurs de l’équipe Aviz pour leurs travaux en visualisation.

Le VGTC soutient le programme annuel de remise de prix des meilleures thèses doctorales afin de récompenser le meilleur de la recherche et du développement en visualisation. Les gagnants de ce prix reçoivent non seulement une récompense monétaire mais aussi l’opportunité de décrire leurs travaux dans un article qui peut être publié par le CG&A (Computer Graphcis and Applications) Dissertation Impact Department, qui regroupent les meilleurs travaux reconnus dans le monde.

L’année dernière, Benjamin Bach de l'équipe Aviz avait déjà reçu une mention pour sa thèse "Connections Changes, and Cubes: Unfolding Dynamic Networks for Visual Exploration."

