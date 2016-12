Visite

Charlotte Renauld - 9/10/2015

Inria Saclay – Ile-de-France accueille les experts de l’Ingénierie système

Le 9 octobre, le centre Inria Saclay – Ile-de-France accueillera des experts de l’Ingénierie système lors d’une visite organisée par l’AFIS (Association Française d’Ingénierie Système), SystemX et l’ENSTA ParisTech et présentera son mur d’écrans Wilder.

A l’occasion du 25ème anniversaire d’INCOSE (International Council on Systems Engineering), AFIS, SystemX et ENSTA ParisTech organisent le 1er workshop AFIS EMEA qui rassemblera des experts de l’Ingénierie système. L’institut de recherche technologique SystemX et l’ENSTA ParisTech, tous deux membre de l’AFIS, accueilleront ce workshop sur le campus de Palaiseau.

L’objectif de ce workshop est de rencontrer des experts de l’Ingénierie système issus de différents domaines et de différents pays du secteur EMEA d’INCOSE. Des sessions de travail auront lieu les 7 et 8 octobre.

Le 9 octobre, la visite organisée inclura un premier stop chez Dassault Systèmes puis un second chez Inria avec la présentation du mur d’écran Wilder et une démonstration de l’équipe projet Ilda sur le trafic ferroviaire.

Wilder, mur composé de 75 écrans, s’inscrit dans l’Equipement d’Excellence Digiscope et succède au projet Wild. En plus d’être plus grand que son prédécesseur, Wilder dispose d’écrans dont les bords ne sont pratiquement plus visibles. Son objectif est de permettre aux scientifiques de naviguer dans des images immenses et des données complexes avec une simplicité extraordinaire.

Mots-clés : INRIA Saclay - Île-de-France Digiscope Ilda Wilder