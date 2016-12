Vie Scientifique

Pauline de saboulin Bollèna - 9/01/2015

Création de l'Université Paris-Saclay

Depuis plus de trois ans Inria et les membres de la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) affichent la volonté collective de créer une nouvelle structure fédérant établissements d'enseignements supérieurs et instituts de recherches scientifiques de pointes, et de l’installer sur la scène internationale.

Le 31 décembre 2014 marque la naissance de l'Université Paris-Saclay.

Elle constitue désormais une grande université de recherche en interaction avec les autres grands pôles universitaires franciliens, au sein de la plus importante région universitaire d’Europe.

L’Université Paris-Saclay regroupe un potentiel scientifique exceptionnel au coeur d'un territoire scientifique d'excellence, le territoire Paris-Saclay.

19 établissements de nature variée et complémentaires constituent l'Université Paris-Saclay : 2 universités, 10 grandes écoles, 7 organismes de recherche. Pour répondre au défi de la compétition globale pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, ces établissements ont décidé de se fédérer à l’horizon 2014 autour d’un projet commun : l’Université Paris-Saclay, en mutualisant les formations et la recherche de très haut niveau national et international.

Située sur le territoire de Paris-Saclay, au cœur d’une des zones économiques et de recherche privée les plus importantes d’Europe, l’Université Paris-Saclay est un moteur important de développement du tissu industriel, en particulier dans les domaines de haute et moyenne technologies.

Plusieurs grandes entreprises de dimension internationale ont déjà implanté leurs centres de développement, recherche et formation sur le territoire de Paris-Saclay, comme Danone, Air Liquide, Thalès, EDF ou dans la zone économique Paris-Saclay : Alcatel-Lucent’s Bell labs, Dassault Systemes, Ipsen, General Electric.

D’autres sont attendues dans le cadre d’un programme d’attractivité mené avec les collectivités territoriales, et tournées vers les jeunes pousses et les PME.

