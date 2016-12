Conférence "Comprendre et construire la société numérique"

L'Institut de la Société Numérique

Depuis deux ans, l’Initiative d’Excellence Paris-Saclay (IDEX) finance un Institut de la Société Numérique qui a été créé fin juin 2013.

L’originalité de ce projet est de développer des recherches interdisciplinaires sur les défis et enjeux de la société numérique. La plupart des recherches actuelles sur le numérique sont en effet menées dans un cadre disciplinaire, les informaticiens travaillant sur les architectures technologiques, les juristes sur les règles d’utilisation des technologies, les économistes sur les modèles d’affaires, les psychologues et sociologues sur les comportements et les usages… Or les enjeux tant en matière de protection de la vie privée, de co-évolution des humains et des machines, de modèles économiques ou de changements organisationnels que d’applications sectorielles (e-learning, e-santé, e-justice, industries culturelles, voiture connectée et services de mobilité, etc.) impliquent de penser ensemble ces dimensions.

La nouvelle Université Paris-Saclay qui bénéficie d’un formidable potentiel de chercheurs dans les domaines des STIC comme des SHS est en excellente position pour répondre à ce défi.

L’ISN a ainsi pour mission de :

favoriser des recherches innovantes, à la croisée des disciplines, sur des enjeux tant industriels que sociétaux liés à l'avenir de la société numérique,

développer dans son domaine une communauté de recherche de dimension internationale,

associer étroitement les acteurs socio-économiques et institutionnels intéressés à la compréhension et à la construction de la société numérique,

stimuler le débat public sur les enjeux et problèmes de cette société.

L’Institut de la Société Numérique ambitionne de devenir l’institut français de référence sur le numérique tant sur l’implication et l’association des acteurs que sur l’interdisciplinarité comme vecteur d’innovation.