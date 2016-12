Cybersécurité

Symposium international sur les innovations liées à la sécurité informatique des plateformes et des protocoles

Les 23 et 24 novembre 2016, EIT Digital organise à Rennes un symposium international sur les innovations liées à la sécurité informatique des plateformes et des protocoles dans le cadre de la « European Cyber Week » sous le patronage du Pôle d’excellence cyber. Date : 23/11/2016 au 24/11/2016

23/11/2016 au 24/11/2016 Lieu : Inria Rennes - Bretagne Atlantique, Espace Conférences Inria

Conférences spécialisées, rencontres professionnelles, présentations d’innovations de rupture issues de startups européennes et de travaux scientifiques se succéderont afin de stimuler la coopération entre scientifiques, industriels, startups et acteurs institutionnels de la sécurité.

Cette manifestation se déroulera avec le soutien local du centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique et du laboratoire IRISA, en concertation avec les acteurs régionaux du numérique dont le Pôle Images & Réseaux, Rennes Atalante, la Meito, la Région Bretagne et Bretagne Développement Innovation.

A propos d’EIT Digital

EIT Digital est l’organisation européenne à la pointe de l’innovation numérique et de l’enseignement entrepreneurial. Sa mission est d’accompagner la transformation numérique en Europe pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. En investissant dans des domaines stratégiques liés au numérique tels que l’industrie, la ville, le bien-être et les infrastructures, EIT Digital accélère l’adoption par le marché de technologies issues de la recherche pour répondre aux défis sociétaux de l’Europe.

A propos de la European Cyber Week

La European Cyber Week, un événement du Pôle d’excellence cyber, accueille du 21 au 25 novembre, à Rennes, 7 manifestations s’adressant à un public de spécialistes de la cybersécurité. Ces rendez-vous aborderont notamment la sécurité des systèmes d’information, des réseaux électriques intelligents, des systèmes industriels ou encore de l’Internet des objets.