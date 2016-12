Évènement - Openness

Nouvelle édition de fOSSa à Nantes, les 23, 24 et 25 septembre prochain à l'occasion de la Nantes Digital Week

Après avoir abordé le rôle de l'openness dans l'émergence de nouveaux écosystèmes dans l'édition 2014,fOSSa revient cette année avec une nouvelle thématique autour de l'openness citoyenne et participative.

La 7e édition de fOSSa se tiendra à Nantes à la faculté d'odontologie les 23, 24 et 25 septembre prochain dans le cadre de la Nantes Digital Week. Elle est organisée par Inria, l'Université de Nantes, la Fing et avec le soutien du LabFab de Rennes. fOSSa est soutenu par Linux Mag. Date : 23/09/2015 au 25/09/2015

23/09/2015 au 25/09/2015

Intervenant(s) : Inria, Université de Nantes, Fing, LabFab Rennes, Nantes Digital Week

fOSSa 2015, c'est :

- trois jours intenses de conférences, de débats, d'ateliers et de rencontres participatives avec des experts internationaux,

- un lieu où les futures technologies ouvertes et leurs possibles impacts sur la société sont discutés, qu'il s'agisse d'open source, d'open hardware, d'open networks et au-delà,

- des formats originaux :

* des tracks thématiques : citizen clouds, crowding research, crowd teaching, open design, transition écologique, éducation libre

* des rendez-vous communautaires : débats, atelier de prospective organisé avec la Fing

* des démos avec la mise en place d'un village pour hacker !

Retrouvez le programme de cette nouvelle édition sur https://fossa.inria.fr/ et inscrivez-vous gratuitement !

Attention inscription gratuite mais obligatoire pour des raisons de pause café ;-)

Nous vous attendons nombreux et avec l'esprit et les yeux bien ouverts!

