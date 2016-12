Découverte - Recherche

Journée Science & Musique édition 2013

Samedi 12 octobre 2013, de 14h à 23h, au Diapason, sur la Campus de Beaulieu à Rennes, se déroulera la Journée Science et Musique. Ateliers, conférences et concerts s'offriront à vous. La Journée Science et Musique est un événement gratuit, ouvert à tous (même aux enfants !). Date : 12/10/2013

La journée Science et Musique, qu'est-ce que c'est ?

Nombreux sont les projets de recherche à la croisée entre Science et Musique. De l'étude du chant des baleines, à la reconnaissance de mélodies en passant par les techniques de spatialisation sonore, ces projets variés et méconnus impliquent des chercheurs, des artistes, des ingénieurs du son et de multiples autres acteurs du domaine. Nous avons voulu partager cette diversité avec le public en créant un événement de découverte, de rencontres et d'échanges sur le thème Science et Musique.

La JSM est organisée par des chercheurs de l'équipe de recherche PANAMA, portés par l'envie commune de partager leur passion pour la recherche en musique. L’événement est porté logisitiquement et financièrement par l'IRISA et les partenaires de la Journée Science et Musique.

Mots-clés : Journée science et musique JSM PANAMA INRIA Rennes - Bretagne Atlantique