Forum

Forum Méthodes Formelles : "Méthodes formelles et Cyber-Sécurité"

Rendez-vous mardi 31 janvier au centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique pour la retransmission en direct de l'édition 2017 du Forum Méthodes Formelles (FMF). Date : 31/01/2017

31/01/2017 Lieu : Inria Rennes - Bretagne Atlantique, Espace Conférences Inria

Le forum est consacré aux méthodes formelles de développement. Non, ne partez pas tout de suite : les méthodes formelles sont faites pour vous !

Ces méthodes ne sont pas assez connues mais ont un potentiel énorme pour faire progresser la productivité ET la qualité intrinsèque des développements de logiciels embarqués et de leurs outils de développement et de vérification. Et elles ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre : certains l’ont déjà fait, avec succès, pourquoi pas vous ?



Nous vous proposons donc un cycle de conférence/forum pour vous présenter bien sûr les fondements théoriques de ces méthodes, mais surtout faire un état de l’art et de la pratique, démystifier, échanger, et pourquoi pas monter ensemble des projets pour “passer à l’acte” ? Les intervenants seront à la fois des scientifiques et universitaires les plus compétents dans ces domaines et des utilisateurs “de terrain” qui ont déjà pratiqué ces méthodes et vous livreront leurs retours d’expérience.

La première édition du Forum Méthodes Formelles (FMF) a eu lieu à Toulouse fin 2012 à l'initiative du DAS SE2L du pôle Aerospace Valley et du thème IFSE du RTRA AESE . De nouveaux partenaires ont rejoint l'organisation du forum depuis : pôle Minalogic en 2013, labex Digicosme en 2014, pôle Systematic en 2015. FMF est devenu un groupe de travail d' Embedded France en 2015. Deux sessions du forum sont organisées annuellement.

La conférence du 31 janvier se déroulera à Toulouse mais sera retransmise en directe à Rennes au centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique.

Mots-clés : Cybersécurité INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Forum Méthodes formelles