Conférence de Gregor Von Bochmann : contributions aux langages de programmation et aux protocoles de communication.

Mercredi 14 mars à 11h00, Gregor Von Bochmann, professeur à l'Université d'Ottawa, animera une conférence intitulée "Un parcours d'enseignant- chercheur : contributions aux langages de programmation et aux protocoles de communication", à l'occasion du titre de docteur Honoris Causa qui lui sera remis par l'Université de Rennes 1. Date : 14/03/2012

14/03/2012 Lieu : Amphithéatre - Espace conférences Inria - Centre de recherche Inria Rennes-Bretagne Atlantique

Résumé de l'intervention :

Après un doctorat en physique théorique, Gregor Von Bochmann a commencé à travailler en informatique en 1971. Le choix d'un domaine de recherche n'était pas facile. Dans le domaine des langages de programmation, on parlait beaucoup des systèmes

d'écriture de compilateurs. Les aspects syntaxiques étant déjà bien étudiés depuis plusieurs années, Gregor a adapté les attributs sémantiques à la compilation en plusieurs phases pour formaliser les aspects sémantiques des définitions de langage. Puis, il a cherché un domaine de recherche moins exploré, et le trouva en 1974 dans les protocoles de communication. C'était le temps des premières expériences avec des réseaux d'ordinateurs et le concept de protocole était encore très vague.

Les travaux sur la spécification de protocoles, leur vérification, l'implantation et le test que Gregor a fait avec des collègues de différents pays ont fourni les fondements pour le développement de protocoles de communication et leur normalisation.

A la fin des années 1990, il a cherché d'autres domaines d'activité avec des problèmes à résoudre, et a travaillé sur la négociation de la qualité de service pour les applications multimédia, les systèmes pair-à-pair, et les réseaux optiques.

L'exposé de Gregor Von Bochmann retracera ce parcours de recherche effectué tout au long de sa carrière d'enseignant-chercheur à l'université.

Entrée Libre - dès 11h00

