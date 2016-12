Sécurité

GIPSy 2010 : organisation d'un atelier "jeux, logique et sécurité"

Le but principal de cet atelier est de regrouper des chercheurs ayant pour centres d'intérêt les jeux, la logique et la sécurité (au sens large), et de leur offrir un forum privilégié pour pouvoir présenter et échanger leurs idées sur ces thématiques. Date : 15/11/2010 au 16/11/2010

Salle Michel Métiver, centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique Intervenant(s) : Hans van Ditmarsch (Université de Séville), Jean-François Raskin (Université libre de Bruxelles), Tristan Tomala (HEC Paris)

La conception, la synthèse et la vérification sont des exemples de problèmes qui peuvent être formulés en termes de théorie des jeux. En particulier, la théorie des jeux semble particulièrement adaptée pour modéliser les situations dans lesquelles plusieurs agents autonomes interagissent. De plus, représenter des protocoles de sécurité sous forme de jeux révèle les questions théoriques sous-jacentes, et aide à clarifier les relations entre différents domaines. Ainsi, le concept de jeu offre une manière nouvelle et intuitive de penser et réfléchir sur des problèmes complexes. Les applications citées ci-dessus peuvent clairement bénéficier des techniques d'analyse et outils provenant à la fois de la théorie des jeux, des automates et de la logique.

