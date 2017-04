Évènement

39e Forum ORAP : Architectures émergentes et futures pour le HPC dans le Monde – Entrées-sorties et stockage pour le HPC

Le 28 mars prochain, se déroulera au CNRS Michel-Ange à Paris, la 39e édition du Forum ORAP. Au programme : "Architectures émergentes et futures pour le HPC dans le Monde" et "Entrées-sorties et stockage pour le HPC". Date : 28/03/2017

28/03/2017 Lieu : CNRS Michel-Ange - Paris

Cette nouvelle édition du Forum ORAP propose d’explorer deux thèmes.

L’évocation de projets internationaux (Chine, Japon) et européens sera notamment l’occasion d’éclairer la place que prennent les architectures à base de processeurs de conception ARM dans les stratégies de grands acteurs du HPC. Ensuite, les tendances en matière d’entrées/sorties et de stockage pour le HPC seront évoquées par différents acteurs issus de la recherche et de l’industrie, tant en matière de technologie que de concepts et d’organisation logicielle jusqu’aux applications.

Ces deux thèmes sont en fait intimement liés : l’évolution des usages dans tous les domaines interroge la relation calcul/données de façon de plus en plus imbriquée, comme en témoigneront les contenus tant techniques que scientifiques ou d’organisation de projet des différents exposés. L’architecture d’un système de calcul ou de traitement massif de données doit en fait appréhender globalement les fonctions de plus en plus cruciales de circulation et stockage des données, qui ne font plus l’objet d’un simple sous-système spécialisé.

ORAP est une organisation, crée en 1994 à l'initiative du CEA, du CNRS et d'Inria, dont la mission principale est de concourir à l'animation de la communauté française du calcul haute performance.

Mots-clés : INRIA Rennes - Bretagne Atlantique ORAP HPC