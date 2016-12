Prix - Innovation

Nathalie Lacaux - 29/11/2013

Trophée INPI Bretagne pour l'équipe de recherche Visages

Jeudi 28 novembre, ont été décernés à Rennes les trophées INPI Bretagne de l'innovation. Dans la catégorie "structure de recherche", l'équipe-projet commune Visages s'est vue récompensée pour la valorisation de ses travaux de recherche et de développement réalisés grâce à la propriété industrielle.

Chaque année, l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) distingue, à travers ses Trophées de l'innovation, des PME-PMI et des organismes de recherche qui ont mis la propriété industrielle au cœur de leurs projets de croissance. Les candidats sont sélectionnés au regard de leurs performances économiques (emplois, produits, marchés, export, chiffre d'affaires), de la politique d'innovation et de la stratégie propriété industrielle mise en place.

Visages, lauréat de la catégorie "structure de recherche"

Visages est une équipe de recherche reconnue conjointement par l'Inserm et Inria, localisée sur le campus de Beaulieu Université de Rennes 1 et au CHU de Rennes. Elle est commune à l'IRISA (UMR CNRS 6074 - Université Rennes 1). Dirigée par Christian Barillot, chercheur CNRS, elle travaille dans le domaine du développement de nouveaux algorithmes de traitement informatique des images médicales et des interventions assistées par ordinateur. Les aspects de fusion d'images (recalage et visualisation), de segmentation et d'analyse d'images, ou encore de gestion d'informations relative à l'image en santé sont au cœur de l'activité de Visages. Dans ce vaste domaine, le travail de l'équipe est principalement concentré sur des applications cliniques et pour la plupart sur des applications traitant de pathologies liées à la tête et au cerveau.

Depuis 2004, Visages a une volonté de protection en matière de propriété industrielle qui se traduit par une démarche continue de dépôts de brevets auprès de l'INPI et de logiciels auprès de l'Agence de Protection des Programmes (10 dépôts de logiciels depuis 2010). La veille de propriété industrielle est assurée par le service Transfert et Valorisation du centre Inria Rennes-Bretagne Atlantique. L'équipe a également réussi avec succès un transfert de droits au profit de l'entreprise Syneika, spin-off d'Inria, pour des résultats de neuronavigation appliqués à la Stimulation Magnétique Transcrânienne (TMS), nouvelle voie thérapeutique permettant de traiter certaines pathologies comme la dépression.

