Award

Nathalie Lacaux - 25/11/2016

Supercomputing 2016 : l’équipe Kerdata récolte de beaux résultats

Du 13 au 18 novembre dernier, s’est déroulée, à Salt Lake City USA, l’édition 2016 de la conférence internationale annuelle Supercomputing , consacrée au calcul haute performance (HPC). Lors de cet événement, l’équipe de recherche Kerdata s’est démarquée avec de beaux résultats : un troisième prix lors du concours ACM Graduate Student Research Competition (SRC) et une belle place de finaliste pour le Best Student Paper Award .

Pierre Matri, Best Student Paper finalist

Pierre Matri est doctorant au sein de l’équipe Kerdata. Il est coencadré par Maria Pérez (Université Polytechnique de Madrid - UPM) et Gabriel Antoniu , directeur de recherche Inria et responsable de Kerdata.

Sa publication intitulée « Ty ́r: Blob Storage Meets Built-In Transactions » (Pierre Matri, Alexandru Costan, Gabriel Antoniu, Jesús Montes, Maria Pérez) a tout d’abord été acceptée comme 81 autres, parmi 442 soumises au total, pour enfin être sélectionnée comme l'un des 7 publications finalistes pour le Best Student Paper Award.

Nathanaël Cheriere, Troisième prix du concours ACM Graduate Student Research Competition (SRC)

Nathanaël est doctorant en 1ère année chez KerData. Il est encadré par Shadi Ibrahim , chargé de recherche Inria et Gabriel Antoniu , directeur de recherche Inria et responsable de Kerdata.

Son poster intitulé « Design and Evaluation of Topology-aware Scatter and AllGather Algorithms for Dragonfly Networks » (Nathanaël Cherière - ENS Rennes, Matthieu Dorier - Argonne National Lab, advisor ), est le résultat d’un stage à Argonne National Lab dans l’équipe de Robert Ross, où il a travaillé avec Matthieu Dorier , post-doctorant. C’est un résultat de l’équipe associée Data@Exascale.

Ce sont 62 posters au total qui ont été soumis pour la SRC (graduate et undergraduate confondus). Après présentation des posters, quatre finalistes ont été sélectionnés par un jury pour réaliser un court exposé, suite à quoi trois prix ont été décernés.

Mots-clés : Supercomputing SRC INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Kerdata Paper award ACM