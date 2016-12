Ouvrage - Sciences

Nathalie Lacaux - 3/07/2014

Markov Chains and Dependability Theory, par Gerardo Rubino et Bruno Sericola

Les mesures de sûreté de fonctionnement sont omniprésentes dans tous les domaines de l'ingénierie, des plus simples aux plus complexes combinant les aspects performance et sûreté de fonctionnement des systèmes. Le livre "Markov Chains and Dependability Theory" présente les bases mathématiques de l'analyse de ces mesures dans le cadre le plus utilisé, celui des modèles markoviens, en décrivant à la fois des résultats basiques et des techniques spécialisées.

Les auteurs de cet ouvrage, Gerardo Rubino et Bruno Sericola, présentent dans un premier temps les chaînes de Markov à temps discret et à temps continu, avant de se focaliser sur les mesures de sûreté de fonctionnement qui nécessitent l'étude des chaînes de Markov sur un sous-ensemble d'états représentant les différents niveaux de satisfaction de l'utilisateur du système ainsi modélisé. Les sujets traités couvrent l'agrégation d'états markovienne, l'analyse des séjours dans des sous-ensembles d'états de chaînes de Markov, l'analyse de la plupart des mesures de sûreté de fonctionnement, les principes fondamentaux de l'analyse de la performabilité ainsi que les techniques de simulation et de calcul de bornes conçues pour évaluer les mesures de sûreté de fonctionnement. Ce livre est particulièrement intéressant pour les étudiants de 3è cycle et pour les chercheurs dans tous les domaines de l'ingénierie où les concepts de durée de vie, de durée de réparation, de disponibilité, de fiabilité et de risque sont importants.

Gerardo Rubino est directeur de recherche Inria. Ses principaux sujets de recherche se situent dans l'analyse quantitative des systèmes informatiques et de communication par l'utilisation de modèles stochastiques et différentes techniques d'analyse. Bruno Sericola est directeur de recherche Inria. Ses principales activités de recherche sont l'évaluation des performances des systèmes informatiques et de communication, l'analyse de la sûreté de fonctionnement et de la performabilité des systèmes tolérants les fautes et les processus stochastiques appliqués.

Mots-clés : Dionysos Chaines de Markov Bruno Sericola Gerardo Rubino INRIA Rennes - Bretagne Atlantique