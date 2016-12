Rennes - Numérique

Nathalie Lacaux - 20/06/2014

Économie numérique : Rennes rassemble autour du cloud computing

A l’heure où les acteurs rennais du numérique se mobilisent pour obtenir le label "Métropole French Tech", la capitale bretonne accueille, les 23 et 24 juin, un événement européen autour du cloud computing. Plus de 200 chefs d’entreprise, experts internationaux et chercheurs échangeront sur les développements technologiques et les nouvelles opportunités d’affaires dans ce domaine d’activité en plein essor. Ce sera l’occasion également de récompenser les meilleurs projets européens de création d’entreprise basés sur cette technologie.

Une tradition de plus de quarante ans, des laboratoires de recherche qui travaillent main dans la main avec les entreprises, des universités et écoles d’ingénieur bien implantées : Rennes compte parmi les métropoles françaises les plus dynamiques dans le domaine du numérique. Pour preuve, la capitale bretonne est l’une des trois villes françaises (avec Paris et Sophia-Antipolis) à participer au consortium EIT ICT Labs, un programme européen visant à accélérer le développement de l’économie numérique sur le continent.

Ces 23 et 24 juin , Rennes accueille le symposium d’EIT ICT Labs sur l’avenir du cloud computing et la finale thématique du concours européen EIT ICT Labs Idea Challenge. Ce sont plus de 200 personnes venues de toute l’Europe (et même au-delà) qui échangeront sur les opportunités et les questions posées par cette technologie qui connaît un développement massif depuis quelques années : gérer de grandes quantités de données accessibles partout 24h/24, garantir la confidentialité et la sécurité dans un réseau mondialisé, aider les utilisateurs à trouver l’information pertinente et à s’en servir au mieux… De Microsoft à Google en passant par des start-ups françaises et étrangères, c’est tout l’écosystème du cloud qui se retrouvera à Rennes pendant ces deux journées.

A cette occasion, EIT ICT Labs organise l’une des finales thématiques de son concours d’idées innovantes Idea Challenge . Neuf équipes ont ainsi l’opportunité de présenter leur projet de création d’entreprise basée sur la technologie du cloud computing. Les trois meilleurs projets se verront attribuer un prix (40 000 €, 25 000 € et 15 000 €), six mois d’hébergement dans des bureaux d’EIT ICT Labs et un accompagnement personnalisé dans le démarrage de leur activité.

A propos d’EIT ICT Labs

EIT ICT Labs est un consortium européen qui réunit des entreprises internationales, des universités prestigieuses et des centres de recherche dans le domaine de l’innovation, issus des TIC (technologies de l’information et des communications). EIT ICT Labs est une communauté de la connaissance et de l’innovation de l’Institut européen de technologie (EIT), une initiative de l’Union européenne. La mission de l’EIT ICT Labs est de renforcer la croissance et améliorer la qualité de la vie par l’innovation en Europe. En intégrant l’éducation, la recherche et l’industrie, EIT ICT Labs forme les meilleurs talents de demain dans les TIC.

Le centre de co-localisation d’EIT ICT Labs à Rennes existe depuis 2012.

Les principaux partenaires locaux du consortium sont : l’Université de Rennes 1, l’Irisa, Inria, Télécom Bretagne, Orange, Thales et le pôle de compétitivité Images & Réseaux.