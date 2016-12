Prix - Thèse

Nathalie Lacaux - 17/12/2013

Prix de thèse Gilles Kahn 2013, pour Delphine Demange et son travail réalisé au sein de l'équipe Celtique

Le prix de thèse Gilles Kahn 2013, décerné par la SiF et patronné par l'Académie des Sciences, vient d'être attribué à Delphine Demange, pour le travail qu'elle a réalisé au sein de l'équipe-projet Celtique au centre Inria Rennes Bretagne Atlantique, lors de son doctorat.

La Société Informatique de France (SiF, anciennement Spécif) est une association loi 1901 regroupant des personnels enseignants et chercheurs en informatique de France travaillant principalement à l'Université, au CNRS ou chez Inria. Le prix SiF a été créé en 1998 pour récompenser chaque année une excellente thèse en informatique. Gilles Kahn a présidé les trois premiers jurys du prix, étant convaincu de l'intérêt de promouvoir les jeunes talents les plus prometteurs de notre discipline. En son honneur, le prix a pris depuis 2007 le nom de Prix de thèse Gilles Kahn et est patronné par l'Académie des Sciences qui rend ainsi hommage à un de ses membres éminents.

La SiF souhaite, par ce prix, promouvoir toutes les facettes de l'informatique, des travaux fondamentaux aux travaux appliqués ayant donné lieu à transfert industriel, de ceux réalisés dans les grands centres à ceux réalisés dans des centres plus modestes. L'objectif de ce prix est de dynamiser et de motiver de jeunes chercheurs en les récompensant, et de faire connaître à l'ensemble de la communauté informatique d'excellents travaux de recherche. Un jury d'universitaires et de chercheurs, présidé par Michel Riveill, a ainsi sélectionné parmi les thèses soutenues au cours de l'année universitaire celle qui reçoit ce prix.

Pour l'année 2013, le prix de thèse Gilles Kahn 2013 a été décerné à Delphine Demange pour sa thèse "Fondements Sémantiques des Représentations Intermédiaires de Programmes ", soutenue à l'École Normale Supérieure de Rennes, et préparée dans l'équipe-projet Celtique (IRISA et Inria Rennes Bretagne-Atlantique), sous la direction de Thomas Jensen et David Pichardie.

