Signature - Partenariat

Nathalie Lacaux - 12/12/2014

La Région Bretagne et Inria signent une convention pluriannuelle de partenariat

À l'occasion de la réunion du club des partenaires du pôle d’excellence cyber qui s'est déroulée le vendredi 12 décembre, la Région Bretagne, représenté par son Directeur, Pierrick Massiot, et Inria, représenté par son PDG, Antoine Petit, ont signé une convention de partenariat portant sur le soutien et le développement des capacités de recherche, de formation et d'innovation du centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique.

Cet accord, sur 3 ans, témoigne de la volonté commune de la Région et d’Inria de conforter les infrastructures de recherche et d'expérimentation, de favoriser le développement de projets interrégionaux et, plus globalement, de contribuer à accroître la visibilité de la recherche dans le domaine des sciences et technologies du numérique.

Lors de cette matinée, l’État, la Région et 11 acteurs bretons de la recherche ont également signé un accord général de partenariat pour la recherche en cyberdéfense. Cette convention marque une avancée significative pour le pôle d’excellence cyber, lancé début 2014 par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, dans le cadre du Pacte Défense Cyber. Pour rappel, le pôle d'excellence cyber, implanté en Bretagne avec une portée nationale et une ambition de rayonnement international, a pour vocation de fédérer les compétences en cyberdéfense sur l’ensemble du territoire, dans les domaines de la recherche, de la formation et du développement économique.

Cette accord offre ainsi un cadre de travail stable à 13 partenaires du volet « recherche » du pôle d’excellence cyber. Conclu pour une durée de 6 ans, il permettra de renforcer les dynamiques de collaboration entre acteurs, de définir une vision stratégique commune, en lien avec le tissu industriel régional et de développer l'attractivité globale du territoire breton. Le développement de la filière cyberdéfense en Bretagne s'inscrit dans les orientations du Pacte d'avenir et dans l'engagement des acteurs bretons en faveur du plan cybersécurité de la Nouvelle France Industrielle.

Mots-clés : Région Bretagne Signature Accord-cadre INRIA Rennes - Bretagne Atlantique