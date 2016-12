Recherche - Prix

Nathalie Lacaux - 8/10/2013

L'équipe de recherche TASC se distingue

TASC est une des équipes de recherche du centre Inria Rennes-Bretagne Atlantique située à Nantes. Elle se distingue en obtenant, en septembre, prix et médailles, qui viennent récompenser ses travaux de recherche et ses développements logiciels de bibliothèque de contraintes.

Best paper award

Best paper award "Jeune chercheur" pour Jean-Guillaume Fages, doctorant au sein de TASC et Tanguy Lapègue, doctorant au sein de SLP , lors de la conférence internationale CP 2013, "the 19th International Conference on « Principles and Practice of Constraint Programming", qui s'est déroulée à Uppsala en Suède, du 16 au 20 septembre.

Ce prix vient récompenser l'article "Filtering AtMostNValue with difference constraints : Application to the Shift Minimisation Personnel Task Scheduling Problem " de Jean-Guillaume Fages et Tanguy Lapège.

Challenge international MiniZinc 2013

L'équipe TASC a, fin septembre, reçu deux médailles d'argent (dans les catégories "parallel search" et "open class") pour leur librairie Java CHOCO , lors du Challenge international MiniZinc 2013.

Concours "Artificial Intelligence" pour les jeux de stratégie en temps réel

Médaille de bronze pour Florian Richoux, Maître de conférence Université de Nantes , au concours "Artificial Intelligence" pour les jeux de stratégie en temps réel, lors de la conférence internationale AIIDE (affiliée à l’AAAI, « Association for the Advancement of Artificial Intelligence »), qui se déroulera du 14 au 18 octobre à Boston.

AIIDE est la grande conférence annuelle réunissant les acteurs (privés et publiques) de l’intelligence artificielle (IA) dans les jeux. Elle se déroule traditionnellement aux USA. Depuis 2010, AIIDE organise un concours d’intelligence artificielle sur le jeu de stratégie en temps réel, Starcraft.

Florian Richoux développe ainsi depuis 2011 une IA sur ce jeu, nommée AIUR (Artificial Intelligence Using Randomness) . Il est également arrivé 3ème au mois d’août lors d’une autre compétition d’IA sur le jeu Starcraft, organisée lors de la conférence CIG2013 qui s’est déroulée au Canada.

Mots-clés : TASC Florian Richoux IA Jean-Guillaume Fages Tanguy Lapège CHOCO Librairie JAVA MiniZinc INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Best Paper Award