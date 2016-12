Recherche

Jean-Michel Prima - 1/04/2014

Des modèles au service des grands systèmes modulaires

Nouvelle équipe de recherche au centre Inria de Rennes, Sumo rassemble des scientifiques qui élaborent des modèles mathématiques pour mieux comprendre et superviser les grands systèmes distribués. Historiquement ancrée dans le monde des réseaux et télécoms, la thématique concerne aussi le cloud et l'univers des web services.

“Ce qui nous intéresse ? Les gros systèmes construits par assemblage de composants. Nous cherchons des méthodes pour arriver à les modéliser, les vérifier et les superviser, ” résume Eric Fabre, responsable de Sumo, une équipe scientifique qui arrive dans le sillage de trois précédentes. “Distribcom s'intéressait aux algorithmes répartis, notamment pour la supervision de réseaux de télécommunication. Vertecs étudiait la vérification, le test et le contrôle. Et S4, enfin, travaillait sur le design de systèmes embarqués. Voilà notre héritage. ”

Pour illustrer la puissance des approches par méthodes formelles, l’équipe Sumo s’intéresse à plusieurs domaines d’applications. Le plus ancré dans son savoir-faire est probablement celui de la gestion de réseaux de télécommunications : comment automatiser la plupart des fonctions de supervision de ces systèmes, comme la configuration, la vérification de propriétés, l’optimisation des ressources, ou encore le diagnostic de dysfonctionnements. Il s’agit là d’une illustration type de ce que peut être un ’grand système ’, surtout si l’on souhaite traiter simultanément les aspects matériels et les aspects logiciels.

Clouds et services web

“Les défis sont clairement de nature algorithmique. Mais, plus surprenant, la première tâche qui consiste à construire un modèle du réseau supervisé est elle-même un sujet de recherche ! Et pour de tels systèmes, il est parfois plus intéressant de construire le modèle au fur et à mesure des besoins de l’algorithmique de supervision. ” La supervision des ‘clouds’ est un second domaine d’application que l’équipe Sumo souhaite aborder, profitant pour cela de la convergence entre le monde des réseaux et celui des fermes de serveurs (les data centers).

Enfin, les services web sont un troisième domaine d’application privilégié, qui fait aussi partie du bagage de l’équipe. Là, il s’agit plutôt de modéliser l’assemblage dynamique de ces briques logicielles, pour en déduire ou garantir des propriétés du logiciel résultant. Ce sont là trois exemples typiques de ‘grands systèmes’ au cœur des recherches de Sumo. Mais l’équipe ne s’interdit pas d’explorer d’autres domaines comme les transports ou la bio-informatique. Une bonne partie de ces travaux se nourrit de cas d'étude puisés dans les réalités industrielles. “Aller sur le terrain permet de se rendre compte qu'on ne met pas toujours l'effort sur les problèmes les plus pertinents. Parfois cela nous conduit à changer de point de vue sur une question. Parfois aussi nous découvrons des endroits inattendus où nous pouvons injecter notre savoir faire. Voilà d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes friands de contacts avec les entreprises. ”

Mettre des aspects quantitatifs dans les modèles

Quel cap prend la nouvelle équipe ? “Nous sommes des gens des méthodes formelles. Nous manipulons des modèles, le plus souvent sous forme de systèmes dynamiques à événements discrets. Nous nous sommes rendu compte que nous allions tous dans une direction commune : mettre des aspects quantitatifs dans ces modèles. ” En l'occurrence : “du temps, des probabilités, des coûts, et des combinaisons de cela. Comme dans les processus de décision markoviens, par exemple : on donne une commande au système, qui réagit avec une part de hasard, la combinaison de ces choix induisant un coût ou une récompense. Ce sont de tels modèles, où les aspects quantitatifs sont importants, qui nous intéressent. Et particulièrement les gros systèmes modulaires. ” Plusieurs axes de recherche se dégagent. “Certains d'entre nous se concentrent sur la modélisation. Notamment pour des systèmes répartis manipulant des données, comme les services web. D'autres s’intéressent plutôt à la vérification de propriétés. Avec les systèmes quantitatifs, très vite on se heurte à des problèmes indécidables : pas d'algorithme qui puisse dire pour une famille de modèles si oui ou non la propriété est vérifiée. Nous étudions donc des méthodes d’abstraction, ou encore des techniques de résolution approchée. ” Les scientifiques souhaitent aussi explorer de nouvelles méthodes de supervision de grands systèmes répartis. “Cela sous-entend de nombreux objectifs : maintenir certaines propriétés en cours d’exécution, faire du contrôle optimal, du diagnostic, de l'optimisation, et encore du test. Tout cela avec une approche distribuée ou modulaire. ”