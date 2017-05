Recherche - Cinéma

Nathalie Lacaux - 3/05/2017

CineViz, un laboratoire commun au service de la recherche et de l’innovation pour l’industrie du cinéma.

Les méthodes de travail de l’industrie cinématographique sont en pleine mutation. De nouvelles technologies émergent. Elles transforment les possibilités et impactent les contenus des films. Elles modifient en profondeur les façons de créer les contenus, non seulement en réduisant les coûts mais aussi en nourrissant la créativité des équipes. C’est en partant de ce constat, que l'Université de Rennes 1 et Inria, Institut de recherche publique dédié aux sciences du numérique, ont créé CineViz avec la société SolidAnim, un laboratoire commun de recherche et d’innovation au service de l’industrie du cinéma 3D dans des environnements virtuels.

L’objectif du laboratoire CineViz est de mettre en œuvre une feuille de route « Recherche et Innovation » (R&I) commune entre l’équipe de recherche Mimetic (commune à l’Université de Rennes 1, Inria, l’ENS Rennes et l’Université de Rennes 2) et la société SolidAnim , pour développer des produits et services innovants de pré-production à destination de l’industrie du film, en utilisant les technologies de l’animation 3D en environnements virtuels.

Le travail de R&I a pour objectifs de permettre :

de prototyper rapidement des séquences cinématographiques en environnements virtuels avant le tournage (étape de prévisualisation),

de préparer au mieux la réalisation technique de ces séquences lors du tournage (étape de prévisualisation technique).

Ces travaux s’inscrivent en rupture avec un existant basé essentiellement sur des modeleurs 3D qui sont génériques, qui restent peu accessibles aux professionnels du cinéma et qui ne sont pas adaptés à leurs besoins spécifiques.

Le défi scientifique, technique et industriel, posé par CineViz est d’aller au-delà de la simple aide au cadrage et de proposer une nouvelle génération d’outils de prévisualisation. L’enjeu pour la société SolidAnim consiste à propager l’utilisation de la prévisualisation à une large base de professionnels, en particulier européens, par un outil plus puissant, mieux adapté aux besoins opérationnels et offrant ces cycles d’itérations plus rapides entre conception et réalisation.

Pour réaliser ces objectifs, CineViz est issu du partage de ressources, de technologies et de connaissances entre d’une part l'équipe-projet de recherche Inria (EPI) Mimetic, et d’autre part la PME SolidAnim.

• L’EPI Mimetic est leader dans les problématiques liées à la cinématographie dans des environnements virtuels et publie ses travaux dans les grandes conférences du domaine de l’animation (Siggraph, Eurographics, Siggraph Asia, Symposium of Computer Animation), de l’intelligence artificielle (AAAI) et du multimedia (ACM Multimedia).

• SolidAnim est une PME implantée à Angoulême et Ivry-sur-Seine et présente à Los Angeles. Elle est spécialisée dans le développement d’outils numériques de pré-production pour l’industrie du film, plus précisément dans la captation des mouvements, à des fins d’effets spéciaux notamment. Elle a réalisé un important travail de R&D pour créer le logiciel de tracking sans marqueur SolidTrack qui permet contrôler intuitivement une caméra dans une environnement virtuel.

Les résultats du laboratoire commun permettront à SolidAnim d'élargir son offre pour l'industrie du cinéma et d'adresser de nouveaux marchés, typiquement ceux qui n'utilisent pas aujourd'hui de techniques de prévisualisation.

L'Université de Rennes 1, Inria, Institut de recherche publique dédié aux sciences du numérique et la société SolidAnim ont inauguré CineViz, leur laboratoire commun de recherche et d’innovation, le mardi 2 mai, à Ivry-sur-Seine, au sein des locaux parisiens de SolidAnim. Cette inauguration s’est faite en présence de :

• Thierry Guillaudeux , Vice-président Valorisation de l'Université Rennes 1

• Eric Horlait , Directeur général délégué au transfert et aux partenariats industriels chez Inria,

• Stéphane Ubéda , Directeur du centre de recherche Inria Rennes – Bretagne Atlantique,

• Jean-François Szlapka , CEO de la société SolidAnim,

• Aurélien Schmitter , Directeur administratif et financier de la société SolidAnim CineViz est soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et son programme LabCom, et labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital Paris Régions.

Mots-clés : CineViz Cinema INRIA Rennes - Bretagne Atlantique LabCom Recherche