Paper Award

Nathalie Lacaux - 23/08/2017

Best paper award pour Timothée Haudebourg et Anne-Cécile Orgerie, des équipes Celtique et Myriads

Timothée Haudebourg et Anne-Cécile Orgerie , respectivement membres des équipes Celtique et Myriads , ont reçu le Best Paper Award, lors de la 17ème édition de la conférence internationale ICA3PP "on Algorithms and Architectures for Parallel Processing ", qui s'est déroulée en août à Helsinki (Finlande).

Ce prix vient récompenser leur publication intitulée "On the Energy Efficiency of Sleeping and Rate Adaptation for Network Devices ".

Mots-clés : Anne-Cécile Orgerie INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Thimothée Haudebourg ICA3PP 2017 Paper award Myriads Celtique