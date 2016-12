Best paper award

Nathalie Lacaux - 4/06/2014

Best paper Award pour Michel Raynal, chercheur au sein de l'équipe ASAP

Michel Raynal , Professeur à l'Université de Rennes 1 et chercheur au sein de l'équipe ASAP , est lauréat du Best Paper Award de la conférence ACM Symposium on Principles Of Distributed Computing (PODC). Cette conférence majeure dans le domaine de l'algorithme distribué, aura lieu à Paris du 15 au 18 juillet 2014.

Ce prix vient récompenser l'article "Signature-Free Asynchronous Byzantine Consensus with t <n/3 and O(n^2) Messages " de Achour Mostéfaoui, Hamouma Moumen et Michel Raynal.