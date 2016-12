Best paper award

Nathalie Lacaux - 30/09/2014

Best Paper Award pour l'équipe Celtique

L'article intitulé "Improving Static Analyses of C Programs with Conditional Predicates " a reçu le Best Paper Award à la conférence FMICS 2014.

Il est cosigné par Sandrine Blazy (équipe CELTIQUE), David Bülher (doctorant au sein de l'équipe CELTIQUE et au CEA/LIST) et Boris Yakobowski (CEA/LIST).

La conférence FMICS 2014 a eu lieu les 11 et 12 septembre à Florence en Italie.

Les actes sont disponibles sur le site de Springer.

